‘Alaska’: El tema de Camilo y Grupo Firme que genera controversia en Redes Sociales

Camilo junto a Grupo Firme ha sido una de las colaboraciones más esperadas por el público, pues sin duda los famosos están viviendo el mejor momento de su vida a nivel profesional.

El cantante colombiano finalizando la reciente gira en España y el grupo mexicano por los Estados Unidos.

Sin embargo, entre tantos compromisos ambos se tomaron un momento para grabar y anunciar la canción titulada ‘Alaska’, que tiene una letra un poco diferente al estilo de Camilo y fue grabada de una manera sencilla dentro de un carro.

No obstante, luego de ser lanzada las redes sociales han sido testigo de diversas controversias, ya que mientras muchos indican que el tema ha sido todo un éxito, otros por el contrario se encuentran decepcionados.

Las reacciones de los internautas

Con tan solo 4 días de su estreno, el video ha alcanzado más 3 millones de reproducciones en el canal de YouTube del intérprete de ‘Pegao’, pero no solo ha sido a través del canal de música estadounidense, este sencillo ha llegado a las diferentes redes sociales, y hasta se han visto Challenger en Instagram o TikTok.

Demostrando así que la canción ha sido todo un éxito, estas fueron algunas de las reacciones positivas realizadas en las redes.

“Buenísimo, ranchera de Camilo junto a Grupo Firme, me encanto mucho éxitos y Bendiciones. Saludos desde Bolivia”.

“Estaba esperando con ansias este día del estreno. Muy bonita colaboración que hicieron. Y siempre bien creativa Evaluna, me encantó que fue en el VW van tuyo Camilo”.

“Amé cada pedazo de la canción, de principio a fin”.

“¡Me encanto! Bien fresco, andaba amargada y la canción, cuando menos pensé me tenía bailando”.

“Buena canción, me encanto. Muchos éxitos y bendiciones”.

Eran algunos de los comentarios, que además estaban acompañados de corazones y emojis de caritas enamoradas.

No obstante, no todas las personas piensan igual, pues algunos usuarios también indican que este nuevo sencillo solo hace impulsar el consumo de alcohol y no lo ven como un buen ejemplo.

“Creí que la canción esa era broma. ¡Que decepción!”

“Ya la vi y pura música de borracho, no tienen ni voz para cantar.”

“Camilo, siempre te he seguido por las letras de tus canciones, aunque esta canción tiene muchas indirectas, directas. No me gustó que incluyeron al alcohol, hay demasiados que abusan de él y pues ustedes que son tan famosos y tienen influencia en la gente, promover el alcohol, a mí no me gusta. Algo muy personal”.