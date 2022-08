Ganadora del beso de William Levy contó su experiencia con el actor

Sandra García-Sanjuán es el nombre de la afortunada de besar al actor cubano. La mujer presidenta de la Fundación Starlite y co-anfritiona de la Gala Starlite Porcelanosa donde se llevó la subasta contó a People en Español los pormenores de este momento.

La gala, celebrada en Marbella fue el escenario de este hecho, ya que en la pasada edición, una de las subastas de la ceremonia era un beso de del galán de telenovelas. La subasta se riñó entre 6.000, 10.000 y 12.000 euros.

William Levy logró recaudar una jugosa cira para ayudar a los niños más vulnerables de Europa. Foto: Instagram @williamlevy / Captura Youtube

En el evento de beneficencia, tres fueron las mujeres que ganaron la puja, pero solo una de ellas tuvo la osadía de besarlo como se debe, mientras que las otras prefirieron abstenerse debido a que son casadas y no querían excederse.

Sandra, comenta que el momento previo al beso, fue algo cómico ya que las tres estaban pagando enormes sumas de dinero por un beso de Levy: “Pujaron tres personas por el beso, así que dije, ‘bueno, pues tres besos, nos vamos las tres al escenario’”.

También comentó que no podía quedarse sin aprovechar la oportunidad de besar a uno de los hombres más sexys de la televisión: “Dije, no puede ser tener a este pedazo de hombre aquí, que medio mundo se volvería loco por besarle. No, no nos vamos a quedar sin beso, esto no nos lo perdonan, entonces le di un piquito, un beso muy entrañable”.

Además, hizo mención lo atractivo y simpático que es William Levy, además de decir que después de esto se convirtió en la mujer más envidiada: “Es un tipazo, es divertido, simpático, es un tío estupendo y además es un bellezón. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito después del beso que me dice que me he convertido en la mujer más envidiada del mundo. Es una persona fantástica”.

Sandra García-Sanjuán, quien de hecho es la presidenta de la Fundación Starlite y organizadora del evento junto al actor y empresario Antonio Bandera, pagó 10 mil euros, una cuantiosa suma con un fin solidario.

“Vino para poyar a la Fundación y además le premiamos por su labor social su propia vida es un ejemplo de lucha y perseverancia”, dijo García en la exclusiva para People en Español.