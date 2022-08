Llega a Netflix ‘El gran montaje: el caso Cassez-Vallarta’. / Foto: Netflix (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

La serie documental ‘El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal’ llegará a la plataforma de Netflix el próximo jueves 25 de agosto, basada en el libro ‘Una novela criminal’ de Jorge Volpi, quien también funge como productor de la serie junto a Pablo Cruz y Alejandro Gerber, examina el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, presuntos secuestradores y protagonistas de uno de los arrestos más notables y escandalosos en la historia de México, lo que derivó en una crisis diplomática entre México y Francia.

Mediante cinco episodios, el periodista Carlos Loret de Mola, Nicolas Sarkozy (expresidente de Francia), Felipe Calderón (exmandatario de México), Olga Sánchez Cordero, el ministro Arturo Zaldívar, Pablo Reinah y la mayor implicada Florence Cassez, dan su testimonio de lo que ocurrió el 9 de diciembre de 2005. En entrevista, Jorge Volpi reveló, “es una serie inédita en México y para mí es muy emocionante volver a escuchar los testimonios de todos los protagonistas que entrevisté hace cuatro años cuando publiqué el libro, podemos ver los nuevos testimonios de Sarkozy y Calderón, durante estos cuatro años han pasado cosas muy importantes como la detención de Genaro García Luna Luis Cárdenas Palomino, los responsables directos de este montaje”.

Pablo Cruz señaló que nunca hubo censura y el documental abarca dos países (Francia y México) y se presentan los puntos de vista de un caso que sigue siendo controversial a la fecha, “tenemos un balance entre las entrevistas que suceden en Francia y México, entre las opiniones de ambos países, es un caso que se mantiene vigente y es interminable, una imposibilidad para llegar a la verdad”, señaló Cruz.

Asimismo, Volpi mencionó que se trata de llegar a la verdad pero ni su novela ni el documental lo logran porque no se sabe lo que ocurrió ese día, “lo que sí está documentado son todas las maniobras hechas por distintos organismos del estado y de los medios de comunicación y televisoras que intervinieron en el caso para que la verdad no pudiera saberse para que a 17 años de distancia no sepamos la verdad”, comentó el autor del libro.

¿Qué pasó con el testimonio de Israel Vallarta?

Alejandro Gerber agregó que es una historia donde se presentó una versión oficial que a los pocos meses se supo que era falsa, lo que desencadenó a nuevas versiones con “un grado de invención o otro de verdad”, “conseguimos los testimonios de los periodistas que estuvieron desde el inicio, toda la gente que tuvo acceso al caso como José Reveles, Héctor de Mauleón y con esas historias conseguimos los testimonios de los protagonistas menos el de Israel Vallarta, en la serie contamos la historia de la imposibilidad de llegar a Vallarta, de como el propio sistema judicial, no permite que el principal acusado en esta historia que no ha sido juzgado y no ha tenido sentencia, no se le permita hablar, no nos han permitido escuchar su versión”, a lo que Jorge Volpi agregó que es una violación de los derechos humanos y una presunción de inocencia.

Por otro lado, Jorge Volpi comentó que en el documental contrastó lo que le dijeron a él hace un par de años con los testimonios que le dieron a otros periodistas para poder constatarlo con lo que dicen ahora, “no hay demasiados cambios con los testimonios pero si hay documentos nuevos que afinan permiten tener una visión más completa de la historia y esos son los grandes aciertos del documental, fuimos los primeros en tener la oportunidad de entrevistar a Calderón y Sarkozy y los podrán ver y escuchar directamente hablar sobre el caso”, comentó.

