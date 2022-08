Esto es lo que busca Adamari López de una relación amorosa

Hace un poco más de un año, Adamari López y Toni Costa dieron por finalizada su relación amorosa, quedando en buenos términos debido a que tienen una hija en común que aún necesita que “mamá y papá, vivan en armonía”, y aunque en el momento no se ha dicho de manera concreta la razón por la que terminaron, en las redes se observa con admiración la relación que ambos llevan como amigos.

En la actualidad, el español tiene como pareja a la influencer Evelyn Beltrán, sin embargo, a la animadora no se ha conocido que salga con alguien en el momento, a pesar de ser una de las más cotizadas en internet por su carisma y la manera coqueta en que se presenta en sus videos.

A pesar de todo, la actriz reveló a la revista ‘People en Español’ que en el momento no está en búsqueda de una relación, pero tampoco está cerrada al amor, sin embargo está más concentrada del día a día conociéndose a sí misma.

“De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento… No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación”, explicó revelando el motivo por el cual no está concentrada en buscar a alguien más.

“Tengo una niña por la que velar, no deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida… Creo que para eso tuve la juventud, y salí, y fui súper noviera y disfruté mucho. Y en esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija”, indicó.

De esta manera López también analizó como sería su pareja ideal para este momento de su vida.

“Eso no es cualquier persona. Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar. Pero de tener ese pensamiento de una relación, uno no se puede negar a nada; pero no estoy ahora en eso. Estoy en esta etapa de disfrutar con ella, y si se presenta algo bien. Y si no pues sigo adelante”, expuso la actriz, quien en el momento solo quiere disfruta pasar el tiempo con su hija, antes de estar con cualquier persona.