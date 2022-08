Dulce María confiesa si mantiene alguna rivalidad con Anahí

Lo rumores sobre una supuesta rivalidad entre Dulce María y Anahí Puente, no son nuevos, de hecho se remontan desde que estuvieron juntas en “Rebelde” y conformaron el grupo musical derivado de esta producción, RBD.

Incluso se llegó a decir que el grupo no siguió junto porque ellas no se soportaban, aunque en ese entonces, se decía que el grupo entero no se lleva muy bien.

Sin embargo, siempre hubo cosas que los medios marcaban como que había una rivalidad tan grande que ninguna se soportaba. Sobre todo cuando ambas empezaron sus carreras musicales en solitario.

Ahora estos rumores volvieron a surgir luego de que Anahí se presentara en un concierto de Karol G y fuera noticia en diferentes medios, pero muy poco se habló del regresó de Dulce María a los escenarios por esas mismas fechas, en el 2000 Pop Tour.

“Creo que fue un gran momento lo que sucedió cuando regresé a los escenarios en los ‘2000 pop tour’ el 10 de junio, después de cuatro años de no estar en el escenario, fue una cosa impresionante donde obviamente se sintió la nostalgia que existe en la gente y en una generación de ver a RBD”, expresó Dulce María sobre su regreso a los escenarios.

Dulce María considera que la presentación de Anahí con Karol G fue un éxito para la ‘generación Rebelde’

Queriendo dejar a un lado todos esos rumores de rivalidad, rencillas y peleas entre ella y su ex compañera de grupo, Dulce María considera un éxito que Anahí también regresará a los escenarios.

“Al día siguiente que [Anahí] cantó con Karol G creo que fue más bien un doble festejo y una doble felicidad para la ‘generación Rebelde’ que obviamente lo que reclamaban es por qué no estuvimos juntas. Después lo platicamos ella y yo de: ‘Qué coincidencia, hubiera estado increíble que por poquito nos juntábamos’”, dijo la actriz.

Pero para quedar aún más claro todo, en la entrevista que concedió le preguntaron si entonces ella desmiente los rumores de rivalidad y problemas con Anahí. “Sí, completamente. Todos somos parte de la generación Rebelde, los seis y siempre vamos a estar agradecidos con ello. Entonces sí [no hay conflictos]”.

Actualmente, Dulce María está participando en el reality show ‘El retador’ mientras promociona su reciente material musical titulado ‘Origen’.