El cantante, empresario y creador de contenido Juan de Dios Pantoja mejor conocido artísticamente como JD Pantoja, se encuentra en medio de una polémica, debido a un supuesto tweet en el cual, mencionaba que demandaría al dúo Twenty One Pilots por supuesto plagio.

En el post, el influencer mexicano de 26 años de edad, reveló que tomaría acciones legales en contra de la banda norteamericana por robarse algunos fragmentos de uno de sus videos musicales a lo que el dúo respondería que no tenían ni idea de quien era JD Pantoja.

Juan de Dios Pantoja y la supuesta demanda a Twenty One Pilots por plagio

En la supuesta publicación, se podía leer “Mañana presentaré una demanda en contra de Twenty One Pilots por plagio en mi video musical. Ya nadie puede ser original”, a lo que la banda aparentemente respondió “We don’t know who you are (No sabemos quién eres Juan de Dios Pantoja)”.

¿Cómo se suscitó la polémica?

Sin embargo, todo esto se trató de un edit o edición hecho por un fan, quien su único fin era generar polémica entre ambos artistas, cabe recalcar, que la supuesta acusación sería por el video “Roast Yourself” del mexicano y el video musical “Shy Away” del dúo estrenado en 2021.

Tras la publicación, usuarios comenzaron a revisar las redes sociales de ambos artistas para verificar la información y fue ahí cuando notaron que se trataba de una edición, aunque otras más, señalaron que el mexicano habría borrado su tweet. Hasta este momento, ningún artista se ha pronunciado al respecto de este rumor.

