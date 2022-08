Kylie Jenner le contesta a hater que se burló de sus labios

Kylie Jenner siempre ha sido cuestionada por los increíbles cambios físicos que ha tenido desde que era adolecente y aunque en un principio negó haberse hecho alguna cirugía, ahora sí acepta que se ha sometido a varios tratamientos estéticos.

Entre ellos, el engrosamiento de sus labios. Parte de su cuerpo que la menor del clan Kardashian-Jenner, siempre se había quejado. Por ello, cuando un día apareció con los labios gruesos, todo el mundo expresó que se había puesto relleno.

Kylie Jenner antes y después.

Pero Kylie Jenner aseguró que no fue así, que de hecho lo logró gracias a su ‘Lip Kits’, que es un combo de perfilador y labial líquido, llegando a vender montones de ellos en tiempo récord. Gracias a estos productos empezó lo que acabó convirtiéndose en su imperio de belleza, Kylie Cosmetics.

Y a pesar que le costó confesar que se había puesto relleno en los labios, cuando finalmente lo hizo, su línea de cosméticos en lugar de caer, siguió vendiéndose muy bien.

Kylie Jenner está recibiendo muchas críticas en Instagram La famosa derrochó lujo en su última publicación y desató la furia de sus seguidores.- Instagram @kyliejenner

¿Qué fue lo que le escribió el hate y que le contestó Kylie Jenner?

La socialité y empresaria parece que aún le importa lo que la gente comente de sus labios. Puesto que un comentario de un video que realizó junto a su amiga Anastasia Karanikolaou en TikTok, donde ambas salen bailando la canción que dice “I just wanna be your favorite”, Kylie Jenner no tardó mucho en contestar.

El usuario le escribió lo siguiente: “Los labios por favor”, junto con dos emoticones, uno que hace referencia a una risa incomoda y otro de una calavera. Una evidente mofa a sus labios, por lo que la socialité replicó lo siguiente: “Es el filtro pero márchate”.