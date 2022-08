Niña despierta durante su velorio en San Luis Potosí

El amor por un hijo es uno de los sentimientos más fuertes que existen. En ocasiones los menores suelen enfermarse de gravedad, por lo que es de suma importancia actuar de manera rápida. Tal como lo realizó Mary Jane Mendonza, madre de Camila.

Camila, de solo tres años, se enfermó y comenzó con un cuadro de vómito, fiebre y diarrea. Estos síntomas prendieron las alarmas de su mamá, quien acudió al Hospital Comunitario del municipio de Salinas, en San Luis Potosí.

#AzucenaALas10 | En San Luis Potosí, una joven madre tuvo que escuchar que su hija Camila, había muerto… dos veces. La primera en el hospital comunitario de Salinas, sin embargo, durante el velorio, se percataron que seguía con vida aunque ya fue muy tarde pic.twitter.com/t9QHXQB27d — Azucena Uresti (@azucenau) August 23, 2022

La madre de la menor aseguró que el médico valoró a la niña: “Le dieron 30 gotitas de paracetamol y me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a casa”, afirmó a medios locales.

La primera muerte de la menor

Camila continuó con sus malestares; debido a esto, la pequeña volvió a urgencias. Pero ya era demasiado tarde, personal del hospital aseveró que la menor había muerto . Mary Jane explicó que intentó hablar con el doctor: “Cuando agarré su cuerpo, la niña me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”.

La causa de muerte de la infante fue por deshidratación, diarrea aguda y shock hipovolémico.

Un suceso lamentable

Los familiares decidieron realizar la despedida fúnebre del cuerpo, por lo que contrataron los servicios en una funeraria y comenzaron a realizar el velorio para después enterrar el cuerpo de Camila. Quien no pudo despedirse de su padre ya que estaba en los Estados Unidos.

Durante la ceremonia, Mary Jane descubrió que su hija tenía ligeros movimiento que eran imposibles en un muerto. Con gritos de desesperación, la mujer comenzó a decir que su hija estaba con vida y que no era una ilusión. La abuela de la menor decidió sacar su celular y encendió la luz para alumbrar los ojos de la niña.

Qué historia. Camila, de 3 años de edad, fue dada por muerta por un médico en San Luis Potosí. Despertó en su velorio, pero murió de camino al hospital.https://t.co/Tdp93PNwe1 pic.twitter.com/lagkZWEtPD — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 24, 2022

Y sí, el infante respondió a la luz y quedó claro que la pequeña de tres años seguía con vida. María sacó a su hija y nuevamente volvió al hospital de Salinas. Al ver el estado de la menor, los médicos llevaron a Camila al Hospital Central.

Una despedida más

Lamentablemente, Camila no logró sobrevivir al traslado. En el segundo certificado de fallecimiento se explica que la menor perdió al vida, “nuevamente”, a causa de un edema cerebral, falla metabólica y deshidratación.”Que ella murió de muerte cerebral. Duró bastantes horas ahí en la caja, pero ahí yo siento que es culpa del doctor que me la entregó dada por muerta”, aseguró Mary Jane.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de San Luis Potosí explicó a los medios que ya se está a la espera de la autopsia practicada en el Servicio Médico Forense. Y así poder determinar, mediante una carpeta de investigación, si hubo negligencia médica.

Asimismo, también se investigará a los profesionales de la salud que avalaron la muerte en los servicios funerarios. “Estamos definiendo varias líneas de investigación esto también en relación al actuar de los médicos, de los servicios funerarios, de los ayuntamientos tanto de Villa de Ramos como de Salinas”, indicó.

