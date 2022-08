Sergio Mayer quiere demandar a Natália Subtil por esta razón

Hace uso días la brasileña Natália Subtil dio a conocer que su ex pareja, Sergio Mayer Moli no tiene ningún tipo de comunicación desde hacer varios meses con la hija que tienen en común, acusándolo de no cumplir con las responsabilidades legales que le corresponde, entre estas la pensión alimenticia.

Fue gracias a una entrevista realizada por Tv Noticias, que se dio a conocer esta información, pues la actriz de 33 años confesó que las dificultades empezaron cuando el actor de la nueva versión de ‘Rebelde’ se mudara a España y evadiera las responsabilidades que tiene con la pequeña.

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace poco, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, explicó la joven.

Por otro lado, luego de las declaraciones ofrecidas por la actriz, su ex suegro Sergio Mayer fue el primero en pronunciarse afirmando que de tener un problema debe llevarlo a los tribunales y no utilizar los medios de comunicación para esto.

“Si tiene algún problema, ¿No crees que lo correcto es hacerlo ante los tribunales?, ¿Por qué los medios?, ¿Por qué las redes?, eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento?, ahí ella dijo y declaro que nosotros le presentamos un documento y ella no quiso firmarlo”, dijo.

La razón por la que podría demandar a la actriz

De esta manera, Sergio Mayer aseguró que podría demandar a la madre de su nieta por abuso de confianza, ya que hace más de un año le prestó su camioneta y aún no se la ha regresado.

“Le preste mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, y ahí la tiene y no me la quiere regresar. Eso se llama abuso de confianza, yo podría ir y hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta. Me dice que no que no me la va a regresar y que si quiero la camioneta le tengo que comprar una y ¡ay caray!”, dijo asegurando que podría llevar este caso a tribunales.

No obstante, el productor y actor mexicano explicó que desde el primer momento en el que se involucró con su hijo, estaba cometiendo un delito debido a que este era menor de edad.

“Eso es estupro, definitivamente era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que se ha quedado ‘encimita’, pero tengamos la conciencia de lo que pasa, y con todo y todo mi hijo la verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales y que se ponga ante un juez”, explicó el ex político en una entrevista realizada por ‘Hoy’.

Natália responde

En el programa ‘De primera Mano’, Natália respondió ante tal acusaciones explicando que el padre de su hija le había ofrecido su camioneta antes de irse a España para que pudiera trasladarse con la niña.

“Sergio Mori me iba a dejar su camioneta, al papá no le gustó porque dijo ‘No esa camioneta es demasiado para Natália, mejor déjame tú, tu camioneta y yo le presto una que tengo en mi casa que no la uso”, explica.

“Cuando Mila termina la escuela y yo procedo a hacer la demanda, el abuelo me pide la camioneta, pero quien me dejo la camioneta fue el papá de Mila, no el abuelo. El acuerdo que hicieron ellos dos para cambiar la camioneta ya es problema de ellos”, agregó la actriz indicando además que el abogado le aconsejó no entregarla ya que se encuentran en procesos legales.