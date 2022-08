‘Thor: Love and Thunder’: ¿Cuándo llega a Disney Plus?

‘Thor: Love and Thunder’ ha sido una de las películas más esperadas el universo cinematográfico de Marvel, sobre todo desde el momento en el que se muestra en el tráiler el regreso de Nathaly Portman como Jane Foster luego de casi 10 años de ausencia en las producciones del MCU, tomando en cuenta que fue el primer y único amor del llamado ‘Dios del trueno’.

De esta manera, este nuevo film adicional a tener de regreso a Jane, y de tener a Christian Bale interpretando a ‘Gor: El carnicero de los Dioses, también se basa en la vida de Thor luego de la pelea contra Thanos.

¿Cuándo se estrena en la plataforma streaming?

Luego de su estreno en el cine hace aproximadamente 2 meses, ‘Thor: Love and Thunder’ llega a las pantallas de la plataforma streaming Disney Plus este 8 de septiembre, sin costo adicional para sus suscriptores y para continuar con la cronología de Los Vengadores, siendo el penúltimo film de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

⚡ Una noticia digna de los dioses ⚡#Thor: Amor y Trueno, Película Exclusiva, estreno del #DisneyPlusDay. 8 de septiembre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/4sZowVNOe3 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 22, 2022

Asimismo, no es casualidad que su fecha de estreno sea la antes mencionada, pues justo ese día se celebra el Disney+ Day, por lo que no solo será esta producción la que será lanzada ese día: ‘Pinocho’, ‘Cars: Aventuras en el camino’, ‘Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return’ y ‘She-Hulk: Attorney At Law’, son algunas que también se tendrá oportunidad de ver ese día.

¿Tienes planes para el 8 de septiembre? SÍ 😎



Llega el #DisneyPlusDay lleno de estrenos, anuncios, sorpresas ✨ y más ✨ pic.twitter.com/8ewT8StIN8 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 22, 2022

Chris Hemsworth honrado de personificar a Thor

Por otro lado, a través de una entrevista realizada por Efe, Chris Hemsworth dijo estar agradecido por la oportunidad de interpretar a este personaje de Marvel que se ha robado los corazones de los fanáticos.

“Cada vez que me llaman para hacer el personaje estoy agradecido. Siempre que lo interpreto creo que será la última vez y que Marvel no me querrá de vuelta”, explicó.