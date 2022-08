¿Cuánto mide la cintura de Thalía?

La cintura de Thalía sigue siendo una parte impresionante de su cuerpo, ya que desde siempre la ha tenido muy pequeña, e incluso se empezó a rumorear que se había sometido a una cirugía para quitarse las costillas y así tener la cintura mucho más pequeña.

Rumor que nació hace 30 años y todavía sigue vigente, ya que con el pasar del tiempo, la cintura de la artista se ha mantenido pequeña. En una entrevista que concedió hace años, reveló que su cintura es tan delgada porque tres de sus costillas no se desarrollaron.

“Yo creo que Dios pensaba que yo iba a ser hombre, ya ves que a Adán le quitaron una costilla para hacer a Eva, entonces yo creo que Dios creía que podía sacarme tres costillas y sacar a tres mujeres de mí y finalmente decidió que yo fuera mujer también; no se me formaron las tres costillas”, empezó a decir la actriz y cantante.

“Me hicieron unas radiografías un día en un accidente que tuve y no tengo tres costillas, no se me formaron, entonces tengo mi cintura chiquita”, relató hace años Thalía.

El día que Thalia reveló qué pasó con sus costillas... pic.twitter.com/IFgWVMY4yt — Lo + viral (@VideosVirales69) December 29, 2021

¿Cuánto le mide la cintura a Thalía actualmente?

En la década de los 90, la cintura de Thalía medía 55 centímetros, a principios del 2000 se dijo que tenía unos 56 centímetros de cintura, actualmente se desconoce la cifra exacta pero se calcula que la cintura de Thalía mide unos 56 o 57 centímetros.

Por lo que la diferencia desde hace años es de apenas uno o dos centímetros, y a pesar de la enfermedad que sufre Thalía, que le impide moverse por días, ella trata de ejercitarse lo más que pueda y mantenerse activa.

Ya que según relató hace tiempo, el ejercicio la ayuda mucho a controlar el lupus y los dolores que le genera en las articulaciones y resto del cuerpo. Además, de que lleva una dieta balanceada y saludable.