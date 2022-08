Daniel Bisogno apoya a Aleks Syntek y explota en contra del reggaetón

Recientemente el cantante Aleks Syntek causó revuelo en las redes sociales luego de que se popularizara el video en el que indica su disgusto por el reggaetón, y aunque no es de extrañar, pues su estilo es muy diferente a este género, si fue de sorpresa para algunos usuarios, ya que es uno de los tipos de música más escuchados en la actualidad, tanto por jóvenes como por adultos.

Sin embargo, esto no fue lo único que indicó, sino que también lanzó una petición en donde señala que el escuchar el género urbano en sitios que normalmente son familiares como algunos restaurantes, deberían ser multados, sobre todo por las altas horas en que se atreven a colocarlo.

“¿Por qué tienes que estar escuchando eso? No es que yo le tape los ojos a mi hijo, es invasivo estar en todos lados. Tengo el derecho a multar al lugar por estar poniendo música a horas y en lugares no apropiados”, dijo Aleks Syntek, explicó el cantante mientras contaba una anécdota donde asistía a un recinto de comida colocaban estas canciones que en su opinión no era adecuada para los menores, esto hizo que algunos se muestren en desacuerdo, mientras que otros le den la razón.

Este es el caso del conductor de televisión, Daniel Bisognio, quien durante la emisión del programa ‘Ventaneando’, no dudo en respaldar esta declaración indicando que sería una gran idea hacer ese tipo de multas.

“En corto, Aleks Syntek volvió a solicitar que se evite la difusión del Reggaetón, sobre todo en establecimientos públicos que son visitados por niños”, relató en resumen durante el segmento del programa matutino ‘En Corto’, haciendo una pequeña acotación en la que dijo, “Tiene razón esa cochinada… Con permiso esto fue todo”, finalizó diciendo mientras se iba caminando hacia atrás moviendo los brazos.