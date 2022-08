Noah Centineo es captado con la cabeza rapada y tatuada

Noah Centineo dejó a todos impactados con su radical cambio de look. Aunque no es la primera vez que se rapa la cabeza, no se la había tatuado, y eso es lo que resultó sumamente llamativo con su nuevo look.

Recordemos que en el 2019, el protagonista de la saga de “Todos los chicos de los que me enamoré” decidió raparse su abundante cabellera, por la que era muy popular.

Al año siguiente en una entrevista para Harpe’s Baazar reveló que esa apariencia hizo que las personas lo trataran de diferente manera ya que, según él, algunos creían que se había convertido en un tipo más “masculino” y “rudo”.

¿Por qué Noah Centineo se rapó y tatuó la cabeza?

Noah Centineo de 26 años fue captado recientemente por los paparazzi mientras se encontraba paseando en las calles de Los Ángeles junto a sus amigos con la cabeza completamente rapada y con un tatuaje de unos osos en ella

Ese tatuaje, que parece ser es de un oso con sus crías, lo tiene en su costado izquierdo, justo encima de su oreja. No se sabe si el tatuaje es falso y si su nueva apariencia se debe a un próximo proyecto, o será parte de su apariencia habitual a partir de ahora.

El único proyecto que está próximo a estrenarse en el que participa el actor, es la película de DC, “Black Adam”, protagonizada por Dwayne Johnson. Allí interpretará a Albert Rothstein, nombre del superhéroe conocido como Atom Smasher

“Cuando me puse el traje y la capucha por primera vez y me miré en el espejo... fue como una explosión de alegría... Simplemente te deja boquiabierto”, expresó Noah Centineo sobre este papel a Extra TV.

Ahora solo queda esperar a que el actor decida hablar sobre su nuevo look para saber si es por un personaje o no.