Shakira hace petición a Paparazzi, esto fue lo que le dijo

Recientemente se dieron a conocer algunas imágenes donde aparece Gerard Piqué junto a su nueva novia Clara Chia Marti, lo que causó revuelo en redes sociales e hizo que muchos se preguntaran cómo está Shakira ante esta situación, pues desde hace tiempo no se le ha visto en público.

Esta duda fue aclarada a través de una publicación realizada por el paparazzi Jordi Martin, quien desde hace aproximadamente 12 años ha seguido por todo el mundo a la cantante colombiana para dar a conocer de primera mano todo lo referente a la pareja.

De esta manera el corresponsal de ‘El Gordo y la Flaca’ dijo que pudo ver a la famosa un poco “triste” luego que se publicaran las fotografías que ya tienen días recorriendo las redes sociales.

“Llevo 12 años detrás de Shakira, la he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Piqué besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de Shakira, la vi más triste y desolada que nunca”, escribió junto a un video en el que se le ve abrazando a sus hijos en un día de picnic.

Asimismo, también agregó que el futbolista español no estaba actuando de la mejor forma e informó una particular petición que le realizó la intérprete de ‘Ojos Así’.

“Las parejas pueden romper, pero Gerard está actuando mal y está haciendo mucho daño… Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo”, declaró el fotógrafo

No obstante, Martínez eliminó unos minutos después esta petición de la descripción. Igualmente, con una frase motivadora para la cantante que en el momento prefiere no aparecer ante las cámaras, Jordi finaliza su escrito.

“No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta”, dijo.