Kate del Castillo se viste de luto tras triste pérdida

Hace unos días la actriz mexicana compartió a través de sus redes sociales una triste noticia en la que confirma la muerte de su perrita Lola, su “compañerita” durante 16 años.

“Lola. Mi compañera durante 16 años murió hace unas horas. Gracias a todos los que siempre la quisieron mucho especialmente a mi amiga y segunda madre de Lola Jessi Maldonado y los Kdc Lovers”, escribió en la descripción junto a las fotografías de su perrita.

Asimismo, describió el dolor que siente indicando que su vida no será lo mismo. “Es increíble tanto dolor, tanto amor que siento por Lola. Los animales son seres superiores. Inmenso el amor y la alegría que me dio Lola por tantos años. Sin duda mi vida no será la misma sin ella”.

Agradecimiento a sus fans

De esta manera, la intérprete de ‘Teresa Mendoza’ en ‘La Reina del Sur’ dio gracias a todos los seguidores y artistas que no dudaron en darle sus condolencias al momento de enterarse de la noticia.

“Muchas gracias a todos los que me han escrito con tanto cariño y amor hacia mí y hacia lola, ha sido muy duro para mí, pues era mi compañerita desde hace 16 años. Gracias, todo el más fácil cuando hay tanto cariño de afuera”, indicó en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, la actriz afirmó que en el momento se encuentra grabando en Londres, por lo que tiene como distraerse durante un tiempo.

“Gracias a todos, yo me encuentro ahorita en Inglaterra haciendo una película así que por lo menos tengo otras cosas en que pensar, pero gracias a todos. La voy a extrañar como no tienen idea, esa perrita era mi vida pero ella ya está bien, estaba muy cansadita, le mandamos besos desde aquí, gracias a todos”, aseguró.

Igualmente, en otra de las publicaciones también recordó los abrazos que le daba a lola con una fotografía de hace algunos años.

“Acabo de encontrar esta foto. Que delicia de abrazos le daba a Lola. Muy a fuerza pero se los daba. Esa perrita fue mi vida”, comentó junto al hashtag “Que en Paz descanse” y “Lola del Castillo”.