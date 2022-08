Pedro Fernández admite no dar con el perfil para encarnar a Vicente Fernández

A pesar de llevar el mismo apellido, al parecer Pedro Fernández no fue tomado en cuenta para interpretar a Vicente Fernández en las diferentes bioseries que se han hecho sobre su vida.

Con respecto a eso, el actor se sinceró con la prensa sobre que no cree que encaje bien en el perfil que se necesita para dar vida al Charro de Huentitán. “La admiración, el respeto y el agradecimiento que yo le tengo a Vicente Fernández es muy grande. No sé si realmente hubiera dado el perfil para ser Vicente Fernández”.

Cuando le preguntaron si hubiera aceptado interpretarlo si le hubieran ofrecido el papel, esto fue lo que contestó: “No sé si en su momento no importándome si daba yo o no el perfil, hubiera dicho que sí o hubiera dicho que no, no lo sé. Me quedó con la admiración, el cariño y el respeto que le tengo y le voy a tener siempre”.

Pedro Fernández habló sobre las polémicas involucradas en las bioseries de Vicente Fernández

Ambas series trataron puntos controversiales en la vida de Vicente Fernández, por lo que al preguntarle lo que opinaba al respecto, Pedro Fernández dijo lo siguiente:

“Eso es lo que forma una leyenda, Don Vicente Fernández es ya una leyenda, y esto es el principio de muchas cosas que seguramente vendrán y las únicas personas que sabrán realmente qué sucedió es su familia, los demás podemos decir, como ya sabes que no falta el que dice: ‘yo era su cuate del alma’, no, espérame, a lo mejor eran buenos amigos, se conocían, pero creemos que hay que darle absolutamente todo el respeto que merece su familia y que seguramente por ser quien es”, opinó el cantante.

Y finalizó diciendo: “Habrá muchos comentarios que a lo mejor se saldrán un poco de lugar, pero eso es lo que lo ha formado y lo ha iniciado ya como una leyenda y como una de las figuras más importantes de nuestra música”.