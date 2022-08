Patito con problemas motrices experimenta la lluvia por primera vez

Los animalitos son seres que buscan paz y tranquilidad. Su forma de vida es la más sencilla. Sin embargo, hay veces que padecen problemas físicos que les impiden llevar una vida normal o alejada de la humanidad, tal como un patito que tiene problemas motrices.

Here With Us Farm Sanctuary es una cuenta de Instagram que comparte la vida de diversos animales, uno de ellos es un patito llamado Cheerio. Este hermoso ser amarillo nació el 10 de septiembre de 2021.

Cheerio nació con problemas físicos y neurológicos que le impiden ponerse de pie y caminar. Sin embargo, el bonito animal es un guerrero: “Cheerio es un luchador. Tiene unas piernecitas fuertes, pero lo que sea que esté pasando neurológicamente en su cabeza, no le permite mantenerse erguido. Aunque puede comer y beber por sí mismo, le cuesta”, escribió Clark encargado del animalito.

Asimismo, el hombre relató que el pato es muy determinado y es una inspiración para seguir adelante, continuar intentándolo y nunca darse por vencido. Cheerio encuentra alegría incluso en las cosas pequeñas y es simplemente una mascota adorable.

Miles de usuarios se identificaron con la hermosa historia y decidieron viralizar la cuenta para que, tanto el dueño, como el animal, pudieran conseguir fondos suficientes y mantener una vida digna. En las últimas horas se publicó un video de Cheerio conociendo la lluvia por primera vez.

Con ayuda de un equipo, el patio disfrutó del hermoso clima: Algunos de los mensajes que se pueden leer son: “Esto me hizo empezar a llorar. Lo amo tanto. gracias por amarlo tanto” o “¿Por qué es tan asombroso?”.

