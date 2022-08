“Es la versión de mi mundo de caramelo de verdad”, Danna Paola presenta la era de ‘XT4S1S’

La cantante y actriz de 27 años de edad, Danna Paola, desde la Ciudad de México realizó una conferencia de prensa para el estreno del video musical para el sencillo ‘XT4S1S’, el cual, fue estrenado el pasado 12 de agosto, donde la cantautora le da la bienvenida a una nueva era, “Por primera vez dentro de mi carrera esta canción representa todo lo que soy y eso es la música para mi es una historia de principio fin. Estoy encontrando mi sonido y me costo mucho trabajo y ‘XT4S1S’ es todo lo que soy como artista hoy”, agregó Danna Paola.

Danna Paola presenta la era de ‘XT4S1S’. / Foto: Andrea Rojas

En conferencia, reveló que no se concentra en las cifras o números porque esa no es la clave al hacer música, “Siento mucho orgullo porque no ha sido fácil, pero son cuatro años de que regresé a la música y descubrir esta nueva parte de mí me enorgullece mucho y más allá de las cifras me enfoco en crear música que me genere éxtasis y adrenalina, la música es una droga, me enfoco en el fandom que sigue creciendo conmigo y sigo disfrutando lo que estoy haciendo”, expresó la intérprete de ‘Oye Pablo’.

En la misma conferencia, aprovechó para estrenar el video musical de ‘XT4S1S’ y mostrarlo a la prensa, “Es un proyecto muy grande y estoy muy orgullosa de poder lograr este nivel de música de videoclip y de todo el equipo que está detrás”, dijo y señaló que junto a su actual novio, el también cantante Alex Hoyer, hicieron posible este tema, “Alex es tan centrado y creativo y lleno de ideas, creamos una cosa súper interesante, es alguien que me impulsa mucho y con éxtasis fluimos tan bien y fue mágico, la hicimos en 30 minutos, agradezco tanto que hayamos podido trabajar, la produjimos y compusimos nosotros dos”, mencionó.

Danna Paola presenta la era de ‘XT4S1S’. / Foto: Andrea Rojas

Asimismo, la exactriz de Élite, señaló que durante los últimos meses aprendió a apreciar el presente porque la vida se puede acabar en cualquier instante, “Junto con mi novio Alex empecé a producir esta canción, lo cual es algo nuevo para mí. Tengo mucha ansiedad y siempre estoy pensando en el futuro. Algo que entendí es luchar por lo que quiero y se trata de seguir disfrutado la vida y ponerse retos cada día porque se nos va”.

Por último, reveló que próximamente se darán a conocer más fechas de la gira ‘XT4S1S Tour’, “Estamos cerrando más fechas y lo más cool de todo es que viene con este concepto de vivir una noche loca, esa capacidad de asombro y es una combinación de una gran experiencia y habrán varias sorpresas. Invito a todos a pasar una noche deliciosa y cada sitio va a ser una experiencia única, estarán llenas de mucho éxtasis y energía”, expresó la cantante.

Danna Paola presenta la era de ‘XT4S1S’. / Foto: Andrea Rojas

