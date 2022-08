Karol G estrena video junto a Maldy y usuarios reaccionan, “Un intento de copia de Britney Spears”

Últimamente el éxito de Karol G se ha hecho notar en diferentes canciones contagiosas que se hacen viral rápidamente.

Esta vez, ‘La Bichota’ sorprendió a todos con ‘Gatúbela’ el nuevo tema en colaboración con Maldy, una de las más esperadas por los fans que, además de ser su primer sencillo luego de teñirse de rojo el cabello también es uno de los videos más atrevidos que ha grabado, pues se le ve bailando de manera sensual con hombres y mujeres, al final del mismo aparece desnuda en la orilla de la playa.

De esta manera, el video que tiene más de 17 millones de reproducciones en el canal de música YouTube, aunque también cuenta con comentarios positivos donde se afirma que es “Todo un éxito” por su ritmo parecido al reggaetón de la vieja escuela, sin embargo, otros usuarios opinan diferente, criticando por el parecido que tiene con ‘I’m A Slave 4 U’ de Britney Spears.

“Bueno, pónganle el disco de Britney entonces”.

“Me recuerda al video de Britney de ‘I’m Slave 4 U’”.

“Un intento de copia de Britney Spear con su video del tema ‘I’m A Slave 4 U’ nada que ver. Música vulgar y corriente”.

Mientras que otros opinaron que se parecía mucho al estilo de Yailin

“Un día dijiste que esto no era tu estilo, ahora te saliste de tu flow. Lo mejor era seguir siendo tú. ¡No tenías nada que demostrar!”.

“Soy tu fan Bichota, pero parece que te quieres parecer a Yailin ‘La más viral’”.

“Yailin dijo un día, ‘A los hombres les gustan las mujeres malas’, y creo Karol se la tomó en serio. Para mí que esta no es ella, solo quiere ser quien no es en realidad o quiere demostrar que también puede serlo. Pero a ella la hace brillar su luz propia y original, no esto que quiere imitar”.

No obstante, aunque muchos de sus fanáticos confirman que este no es su estilo, la intérprete de ‘Provenza’ publicó en sus historias de Instagram que este video era un proyecto personal que ella tenía para que “todos pudieran perrear en las discos”.