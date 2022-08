Los Famosos mexicanos que han brillado en Hollywood

A propósito del Día Internacional del Actor, te mostraremos la lista de las celebridades mexicanas que han logrado traspasar fronteras hasta llegar a Hollywood.

Salma Hayek

La actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz se ha visto participar en diferentes producciones que han sido un total éxitos, algunos de los papeles realizados son: ‘Del Crepúsculo al amanecer’ (1996), ‘Son como niños’ (2010) junto a Adam Sandler, ‘Duro de Cuidar’ (2021), ‘Frida’ (2002).

Tony Dalton

El famoso mexicano – estadounidense ha resaltado en series y películas como ‘Sense 8′ de Netflix, ‘Hawkeye’ la serie de Marvel presentada en Disney Plus donde dio vida a ‘Jack Duquesne’ y en su más reciente papel en ‘Better Call Saul, la precuela de ‘Breaking Bad’ en la que reencarna a ‘Lalo Salamanca’.

Adriana Barraza

Gracias a su participación en ‘Babel’ (2006) la actriz logró obtener su primera nominación en los Oscar. Sin embargo, na e las más grandes producciones fue ‘Henry Poole is Here’, una comedia estadounidense que se grabó en idioma Inglés.

Eiza González

Inició su debut en la telenovela mexicana ‘Lola Erase una Vez’, participando en diferentes producciones hasta que se abrió pasó a Hollywood. Algunas películas en las que ha participado son: ‘Baby Driver’, ‘Descuida, yo te cuido’ y una de las más recientes ‘Ambulancia’.

Diego Luna

Reconocido por sus papeles en diversas películas como: ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’, ‘The Book of Life’, ‘Elysium’, ‘Misster Lonely’, ‘Milk’, ‘A Rainy Day in New York’, entre otros. El actor desde muy pequeño inició en el mundo del espectáculo.

Xochitl Gómez

De descendencia mexicana, la actriz se ha lucido en papeles como el de ‘Dawn Schaefer’ en la serie de Netflix ‘The Babysitter’, o ‘América Chávez’ en ‘Doctor Strange: El multiverso de la Locura’.

Eugenio Derbez

Tras su gran éxito en algunas producciones mexicanas, el actor de 60 años dejó su país para enfocarse en otros proyectos. ‘No se aceptan devoluciones’, ‘Milagros del Cielo’, ‘Como ser un Latín Lover’, son algunos films que ha dirigido.

Diego Boneta

Aunque su carrera inició en México, Diego Boneta también brilló en los Estados Unidos con algunas películas como: ‘Mean Girls 2′, ‘Rock of Ages’, ‘Edén’, ‘City of Dead Men’ y ‘Terminator: Dark Fate’. Recientemente viajó a su país natal para grabar la bioserie de Luis Miguel y la adaptación latina de ‘El padre de una Novia’.