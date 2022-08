MTV Video Music Awards, sigue la alfombra roja en vivo

Los MTV Video Music Awards de este año se llevarán a cabo desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey conducido por LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow, con presentaciones musicales de Anitta, Bad Bunny, BLACKPINK, Eminem y Snoop Dogg, J Balvin, Jack Harlow, Lizzo, Måneskin, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj, Panic! At The Disco, Red Hot Chili Peppers y Kane Brown. Antes de que esto suceda, se realiza la famosa red carpet o alfombra roja, donde distintas personalidades del mundo del entretenimiento y de la música desfilan y deleitan a todos los asistentes con sus mejores looks.

Conoce a los nominados a los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: MTV

Sigue la alfombra roja en vivo:

BLACKPINK

BLACKPINK. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Anitta

Anitta. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for MTV/Paramount G)

Conan Gray

Conan Gray. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Johnny Nunez/Getty Images for MTV/Paramount G)

Maneskin

Maneskin. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for MTV/Paramount G)

Lizzo

Lizzo. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Sofia Carson

Sofia Carson. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for MTV/Paramount G)

LL Cool J

LL Cool J. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Jack Harlow

Jack Harlow. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Khalid

Khalid. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Colton Haynes

Colton Haynes. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Lo más visto en Publimetro TV: