¿Evaluna Montaner será madre de nuevo? Internautas especulan que está embarazada por esta razón

Evaluna Montaner y Camilo son los orgullosos padres de Índigo, su primera hija quien llegó al mundo el pasado 6 de abril de 2022. Ambos se casaron con el sueño de conformar un hogar con varios hijos, tal como es el hogar donde creció Evaluna, la menor de los hijos del cantautor argentino-venezolano, Ricardo Montaner.

La pareja conformada por Evaluna, nacida en Caracas, Venezuela, el 7 de agosto de 1997, y Camilo, nacido en Medellín, Colombia, el 16 de marzo de 1994, ha demostrado cuán felices están con su pequeña hija, quien llegó al mundo tras casi dos años de haber contraído matrimonio, el 8 de febrero de 2020.

Camilo y Evaluna asistieron este domingo 28 de agosto a los premios MTV Video Music Awards 2022 escenificados en el Prudential Center de Nueva Jersey y hubo algo que llamó la atención de los internautas: una barriguita que pareciera ser de embarazo.

Ambos se vistieron con atuendos que imitaban a los usados por piratas.

¿Evaluna embarazada de nuevo?

Si bien la familia Montaner se ha caracterizado por compartir muchas de sus vivencias con los seguidores, hay aspectos de su privacidad que guardan celosamente, de hecho, los seguidores de los Montaner apenas han podido ver los pies o los deditos de Índigo, pues hasta la fecha no han querido mostrar más, algo que se comprende si se considera todo el peso mediático que supone la fama.

Evaluna, actriz y cantante de 25 años, lució un vestido ceñido que llevó a muchos internautas a especular sobre un nuevo embarazo, pero apenas han pasado cuatro meses desde el nacimiento de su primogénita.

El vestido de transparencias marcado por un corsé negro, dejó ver lo que muchos seguidores especulan sea otro bebé a bordo.

“Con peligro de que me critiquen, parece pancita de embarazo”, “Yo también pensé lo mismo y vine a ver si alguien más pensaba como yo para que luego no me dieran duro”, “Ya han pasado varios meses (que dio a luz) y ella no es gorda para que la barriga le haya quedado tan inflamada”, son algunos de los comentarios.