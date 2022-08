Julio Iglesias publica su propio meme para hablar sobre su salud

Uno de los temas que ha resaltado los últimos días es la preocupación que tienen los fans por el estado de salud de Julio Iglesias, pues se ha especulado diferentes historias sobre la realidad del estado que pueda tener el cantante hasta el momento, en internet se han visto diferentes rumores, desde depender de una silla de ruedas, hasta decirse que habría muerto.

No obstante, para sorpresa de todos, el intérprete de ‘Ni te tengo, Ni te olvido’ respondió a través de sus redes sociales esta duda que tenían todos los seguidores, de una manera muy particular y divertida que dejó impactados a todos.

Aclarando que su estado de salud está muy bien a sus 78 años, con uno de sus memes, Julio Iglesias dijo en su cuenta oficial de Instagram que está ansioso de regresar a los estudios de grabación para poder continuar con su carrera.

“No suelo responder a esas informaciones ‘Malignas e inciertas’ que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre”, escribió.

Asimismo, aseguró que se encontraba perfectamente bien e invitó a todos a bailar. “Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo ‘Y tú lo sabes’ y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajaja jajaja. Y ustedes lo saben. Mientras tanto les invito a bailar un bolero. Producción de Rudy Pérez”, asegura en la publicación que superó los 40 mil me gusta.

