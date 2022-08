MasterChef Celebrity: crean ‘rivalidad’ entre Lorena Herrera y Karla Gascón

Lorena Herrera se ha convertido en la figura que polariza las opiniones en MasterChef Celebrity, primero por sus “habilidades” en la cocina; segundo por su personalidad y estilo para convivir con sus compañeros en cada emisión.

La actriz y cantante es la que le pone “sazón " en el reality show, y este lunes se colocó entre las tendencias junto a Karla Gascón, que algunos internautas señalan como la villana de MasterChef Celebrity.

“Yo nomás veo MasterChef por Lorena Herrera y se sabe”, " Qué pesada es Karla Sofía y el chef español. Neta que quién dijo que debían entrar”, “Karla qué trae con Lore??? Que se calme porque payasas envidiosas no queremos en la cocina”, “Qué pasa con Karla, qué se trae con Lorena herrera o más bien con todos, por que se la pasa hablando mal de todos”, comentaron algunos usuarios en Twitter.

Cállate Karla no hables de mi Diosa Lorena Herrera, ella representa más a la comunidad que tú #MasterChefCelebritymx — FrankLu (@Eqtrcfph) August 29, 2022

la mitad de méxico viendo la serie de dragones y la otra mitad viendo a lorena herrera meter las manos para ponerle mas salsa de nuez al pollo cuando ya habian gritado manos arriba honestamente un dragón no te da este drama — jezzini (@jezzzini) August 22, 2022

#MasterChefCelebrity me estresa esa #karlagascon osea nadie le cae bien y a mi @Lorenaherrera nomas le anda echando tierra, Vamos mi #Lorenaherrera si tu brillo les molesta que se pongan lentes — Rigueroz (@RIGUEROZ) August 29, 2022

Lorena Herrera tiene una figura envidiable a sus 52 años de edad. Con nuevos proyectos en puerta, una carrera de 32 años, la también influencer se vuelve un referente para las nuevas generaciones.

“Me gusta hacer cosas diferentes porque llevo 32 años en el medio artístico como actriz y también me aventuré a cantar hace muchos años. Estuve en aquel Big Brother VIP, lo disfruté mucho; luego estuve en otro que se llamó Inseparables como hace tres años que era mostrar cómo vivíamos en pareja”, señaló a Publimetro.

Alejada de los contenidos en la televisión prefiere no volverse una dependiente de lo que dicen o marcan los medios de comunicación.

“Me dejo de interesar la tele, me gusta salir, leer y solo meterme a internet para ver documentales. También no soy mucho de redes -honestamente- nunca lo he sido. Me ha costado trabajo estar en ellas, son buenas y valiosas, porque tiene un acercamiento con tus seguidores pero muchas comparten mucho de su vida e intimidad. No soy de TikTok, me choca pero respeto a quienes les gusta. No tengo TikTok, ni voy a tener. Si todas las demás salen enseñando mucho y todo el tiempo en tanga, pues que padre, a mi no me gusta y yo no lo hago”, dijo durante la charla.

Lorena Herrera vs Karla Gascón entre bromas y memes

El “pique” entre Lorena y Karla llegó a Twitter, con una serie de comentarios alrededor de su participación en el programa de TV Azteca.

