“¿Ya es Halloween?”: Camilo y Evaluna son criticados por su vestuario en los VMA’s

Camilo y Evaluna Montaner. La red carpet de los MTV Video Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Jeff Kravitz/Getty Images for MTV/Paramount G)

Una serie de críticas se ha visto en las redes sociales con respecto al estilo y forma de vestir de Camilo y Evaluna, pues aunque muchos de sus fans siempre están apoyándolos e indicando lo mucho que le gustan sus canciones, también aseguran que no se visten acorde a su edad.

Si bien es cierto que tanto Camilo como Evaluna han utilizado un vestuario muy diferente al de otros artistas, por lo que algunos de sus seguidores creen que es una buena tendencia, al ver que se muestran sencillos ante las cámaras, muchas veces vemos como Camilo aparece sin zapatos y con ropa desahogada, en sus propios conciertos o videos caseros, por eso nadie lo ha visto de mala manera, pero esta vez fue en un evento un poco más formal por lo que afirman que tener una apariencia acorde al momento.

De esta manera, fue como el vestuario que utilizó la pareja en los premios Video Music Awards hizo que se llenara de críticas la publicación en la que ambos aparecen abrazados con un traje que según dicen los mismos usuarios “parece de piratas”.

En la imagen se ve al cantante colombiano con una camisa blanca abierta, zapatos de vestir oscuros y un pantalón negro de tela, ancho y un poco corto que dejaba ver sus medias. A su lado la hija de Ricardo Montaner que lucía un vestido blanco, la parte de arriba abierta con un corsé ajustado color negro y unas botas altas negras.

Esto hizo que muchos de sus seguidores opinaran sobre el atuendo muy poco común que utilizaron.

“¿Por qué se visten así? Me encantan sus canciones, pero esa forma payasa y rara no me gusta”.

“¡Qué lindo! Se disfrazaron de pirata”.

“¿Por qué no hablan castellano? ¿Por qué se visten tan mal? O mejor dicho, se disfrazan”.

“Deberían de contratar alguien para que los ayude a vestir mejor”.

“Peter pan y campanita”.

Escribieron algunos de sus fanáticos.