El emotivo mensaje con el que Carlos Rivera despidió a su papá

Este ha sido uno de los meses más difíciles para el mundo del espectáculo, ya que han sido varias las pérdidas que se han tenido, bien sea de famosos, o de familiares cercanos a estos, tal es el caso del cantante Carlos Rivera, pues hace pocos días perdió a su padre a quien consideraba su “mejor amigo”.

Fue a través de su cuenta de Instagram que envió un emotivo mensaje de despedida para su procreador, indicando que es muy difícil despedirse sobre todo cuando no se está preparado para esto.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el m*ldito Parkinson cuando apareció”, escribió.

“Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María”, dijo agregando además que ahora podrá reunirse con familiares cercanos que desde hace un tiempo también se fueron de esta mundo.

“Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”, comentó Rivera en la descripción junto a la fotografía donde está abrazado a su padre.

Asimismo, expresó siempre lo mantendrá presente. “Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”.

Carlos Rivera finalizó su escrito dando gracias a todas las personas que siempre estuvieron pendientes y enviaron buenos deseos para su familia. “Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma”.

https://www.instagram.com/p/Ch3ZxyCOx32/