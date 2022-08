Critican imagen al natural de Kate del Castillo

Kate del Castillo se encuentra de luto debido a la muerte de su perrita, quien estuvo con ella por 16 años, por lo que no ha estado muy activa en redes sociales últimamente.

No obstante, en un encuentro con Guillermo Pous, el llamado abogado de los famosos, se tomó una fotografía con él y este la compartió en su cuenta de Instagram.

El post se llenó de comentarios que critican el aspecto de la actriz sin maquillaje, ya que consideran que se ve muy diferente a cómo suele mostrarse ella en redes sociales y producciones en las que ha participado.

No obstante, otros usuarios también han salido en su defensa, alegando que ella no tiene por qué estar maquillada todo el tiempo, que igualmente sigue siendo hermosa y que para su edad se sigue viendo bien.

Usuarios alegan que el “mal aspecto” de Kate del Castillo al natural es consecuencia de abusar con los tratamientos estéticos

Muchos usuarios empezaron a debatir sobre el aspecto de la famosa actriz y consideran que su aspecto actual podría ser producto del abuso de los tratamientos y cirugías estéticas a los que se habría sometido.

Según ellos, para su edad no tiene casi arrugas y no se presenta un aspecto tan natural en sus facciones. Los defensores de la actriz respondieron que la luz con la que se tomó esa fotografía no es muy favorecedora, además que hay que recordar que ella no está pasando por un buen momento emocionalmente hablando.

Por lo que puede estar algo deprimida y debido a eso ha descuidado un poco su imagen. Sin embargo, sus detractores sostienen que al ser una figura pública, en especial una actriz, debería cuidar más la imagen que muestra en redes, sean de ella o no.

De momento, Kate del Castillo no ha dicho nada sobre las críticas que ha recibido de su imagen.