Estos son los famosos que le envían buenos deseos a Eugenio Derbez tras su accidente

El pasado 29 de agosto se dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales que el actor Eugenio Derbez sufrió un accidente hace un par de días, razón por la cual requiere de una operación “un poco complicada”, sin embargo, tal como se señala en el escrito, no es algo que “comprometa su salud”.

Asimismo, su esposa Alessandra Rosaldo quien fue la encargada de dar a conocer esta información a los medios de comunicación en su cuenta de Instagram, indicó que “el proceso para recuperarse será un poco largo y difícil” y que lo único importante en el momento es la recuperación de Eugenio.

“Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen. En este momento la prioridad es enfocarse en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, dice el comunicado.

De esta manera, inmediatamente de haberse publicado el anuncio diferentes personajes del medio del espectáculo decidieron enviarles un saludo y sus buenos deseos por la pronta recuperación del protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’.

Entre estos, Regina Blandon, quien participó junto a Eugenio en el elenco de ‘La Familia Peluche’ fue una de las primeras en comentar la publicación. “Acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”, escribió.

Igualmente, la destacada actriz Ana Martín dijo “Dios mediante todo estará bien mi adorado Eugenio, te admiro, te respeto y te quiero muchísimo. Pronta recuperación”, junto a unos emojis de corazón y otro en posición de oración.

Del mismo modo, Eduardo España decidió utilizar su cuenta de Instagram para enviar buenas vibras ante la situación que está pasando el famoso.

“La neta me puso muy inquieto la noticia del accidente de Eugenio Derbez. Se me movieron los años desde 1993 cuando nos conocimos. Mucha incertidumbre, no sabemos qué pasó, pero de corazón deseo que pronto estés muy bien, querido comediante”.

La neta me puso muy inquieto la noticia del accidente de @EugenioDerbez Se me movieron los años desde 1993 cuando nos conocimos. Mucha incertidumbre, no sabemos qué pasó, pero de corazón deseo que pronto estés muy bien, querido comedianteeee. 😂🤗😀🙏🙏🙏🙏 — Eduardo España (@laloespana) August 30, 2022

Asimismo, Sergio Mayer fue otro de los artistas que decidió utilizar su cuenta de Twitter para enviar sus deseos. “Mi querido Eugenio Derbez, mi familia y yo te deseamos una pronta recuperación y la mejor de las vibras, que pronto estés de regreso para seguir riendo y celebrando el éxito de todas y todos los mexicanos. ¡Un abrazo para ti y tu familia!”.

Mi querido @EugenioDerbez, mi familia y yo te deseamos una pronta recuperación y la mejor de las vibras, que pronto estés de regreso para seguir riendo y celebrando el éxito de todas y todos los mexicanos. ¡Un abrazo para ti y tu familia! pic.twitter.com/I6U32cbTYO — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) August 30, 2022

Por su parte, otras de las celebridades que rápidamente reaccionaron ante esta noticia fueron, el futbolista Javier Hernández (Chicharito), Angelique Boyer, Andrea Legarreta, Matha Debayle, Sandra Echeverría, Ale Montiel, Jacqueline Bracamontes, entre otros le hicieron llegar sus buenos deseos al actor que desde hace mucho tiempo ha sacado sonrisas a todos.