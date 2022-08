Laura Bozzo se declara fan de la Rosalía y la imita en redes sociales

Desde su salida de ‘La Casa de los Famosos’, Laura se ha encargado de entretener a todo su público con su manera de ser y a través de sus redes sociales, esta vez sorprendió a todos al aparecer en una recopilación de videos imitando algunas expresiones corporales de la cantante española, La Rosalía donde adicional se declara fans de la misma.

“Soy tu fans Rosalía, The Queen”, escribió en la descripción de la publicación junto al hashtag “Bizcochito”, debido a que este es el challenge que imita. En el video se ve a la animadora haciendo los mismos movimientos que la intérprete de ‘Chicken Teryaki’ realizó en una de sus publicaciones.

Claro que la publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la animadora peruana, no tardó en circular por las redes sociales y en poco tiempo superó los 40 mil me gusta, sin contar las diferentes reacciones de los usuarios de diferentes países que tuvieron la oportunidad de verlo desde el primer momento.

“El que tenga el sticker ya creado, que me lo pase”, “Hoy es viernes, las personas andan loqueando”, “Lau me representa cuando veo a gente fingir”, “¿Cómo no amarla? ¡Eres lo máximo Laura!”, “Cuándo creí haberlo visto todo jajaja”, “Jajaja y yo tu mega fans número 1″, “Laura me encanta que sea así, y viva la vida y que nada le importe”, “¿Cómo no amarla? eres lo máximo Laura”, “Esa es la señorita Laura. La única jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja”, “Al gran estilazo de Laura con su toque personal”, “¡No te nos mueras nunca Laura!”, “Quiero llegar a tu edad y con esta energía. Te amo Laura Bozzo”.

Escribieron algunos de sus seguidores impactados al ver el video, pues aunque la peruana normalmente busca alegrar a su público, nunca imaginaron verla al estilo ‘Motomami’.