“ Gavito huele delicioso ”: La divertida entrevista de Escorpión Dorado a Lolita Cortés

Lolita Cortés, la temible jueza de hierro, le concedió una entrevista al youtuber Escorpión Dorado, conocido por producir sus contenidos disfrazado como luchador. El influencer invitó a la actriz y cantante a uno de sus programas de “Al Volante”.

Rodando por las calles saludaron a varias personas desde el vehículo, bromearon con policías, se insultaron. Fueron pocos los minutos de seriedad en el encuentro que supera el millón de reproducciones en Youtube.

Escorpión Dorado la consultó sobre lo que piensa sobre Arturo López Gavito, su compañero en el panel de jurados de La Academia, el reality show de TV Azteca.

“Gavito huele delicioso, es un hombre encantador (…) con el tiempo le agarré cariño (…) le pongo tienda”, sonrío Lola Cortés al describir al crítico que hace parte de Masterchef Celebrity.

El Escorpión Dorado le cantó a Lolita Cortés

El Escorpión Dorado aprovechó para pedirle a Lolita que lo escuchara cantar y lo evaluara, marcando uno de los momentos más divertidos del encuentro.

“Tengo canciones muy cabronas”, le dijo el influencer cuyo verdadero nombre es Alejandro Félix Montiel Rodríguez y también es conocido como Alex Montiel.

Lolita le pidió que cantara el tema Me va a extrañar de Ricardo Montaner, pero Escorpión Dorado todo lo que hizo fue desafinar.

Además de cantar le bailó uno de sus temas “El baile del peluche”.

“Creo que hay una gran producción (…) Me parece que eres un aprovechado del escenario, del personaje, no cantas obviamente, tienes afinación, eres una persona afinada, no sé si te ayudaron”, bromeó Lolita luego de que el Escorpión Dorado le demostrara sus dotes artísticas.

“Deberías renunciar ya, deberías de darle la oportunidad a gente que canta y dejarte de tonterías, es una falta de respeto, para ti, para mí”, le expresó Lolita atacada por la risa.

Los internautas celebraron este encuentro de Lolita con el youtuber enmascarado.

“Lolita es lo máximo....los que vivimos el teatro sabemos que hay pocas personas con el conocimiento que tiene ella, Lolita you Rock!!!”, “Qué divertido estuvo la entrevista! Ahora sí me hiciste reír como nunca y eso que es difícil en mí!!! Me encantas, besos”, “Amo a Lolita es culta, talentosa, divertida, inteligente y sobre todo sigue siendo muy hermosa de los mejores Escorpión al volante, me la pasé riendo todo el tiempo”, son algunos de los comentarios.

“Una de las mejores entrevistas, si no es que la mejor que has tenido Escorpíón, hubo de todo me reí todo el tiempo, Lolita Cortés súper inteligente, hermosa y divertida, felicidades”, “Pinche escorpión cuando creímos ver todo siempre sorprendes más!! Mis respetos canijo te la rifaste y la maestra Lola no se diga, que dúo, me cague de risa”.

“Qué gran regalo!!! Lola Cortés es una mujer EXTRAORDINARIA y a través de esta entrevista sale a relucir quien es ella de verdad!! Gracias por subirla Escorpión!! Ahora necesitamos el anecdotario!! Y por favor sube a su amor eterno López Gavito y si es posible juntos por que ahí el rating se nos va a las nubes!!!! DOLORES CORTÉS ERES GRANDEEEEEEEEEE!!!!! Te amamos reina!!”.