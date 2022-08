Louis Tomlinson: ‘no puedo esperar a que todos escuchen Faith In the Future’

Louis Tomlinson anuncia el nuevo álbum 'Faith In the Future. (Jason Kempin/Getty Images)

Louis Tomlinson ha tenido una carrera con diferentes etapas, pero el impulso que le dio One Direction, lo convirtió en un fenómeno musical y que está listo para lanzar su álbum titulado Faith in the future.

“Estoy tan emocionado de finalmente decirles que mi nuevo álbum Faith In the Future saldrá el 11 de noviembre”, informó en su anuncio en redes sociales. Después de vivir con este álbum por un tiempo, no puedo esperar a que todos lo escuchen”, agregó.

El cantante británico que en junio pasado realizó una exitosa gira por México, se encuentra en una buena etapa creativa, que quedó plasmado en su álbum. El compositor de 30 años anunció que su segundo álbum de estudio tiene 14 canciones.

“¡Dios mío, realmente está sucediendo, esto no es un simulacro!”, “El 11 de noviembre para donde?”, “Louis acabo de despertar esto no está bien”, “Estoy llorando”, “Vas a dominar el mundo”, fueron algunas reacciones de sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Ya no es "ex integrante de one direction" ahora es "El cantante británico Louis Tomlinson" — The Away From Home Festival (@AFHFArg) August 31, 2022

Yo viendo todo lo que cambio Lou en sus redes por el nuevo álbum y sabiendo que no quedó nada de Walls: #LouisTomlinson #FaithInTheFuture #FITF pic.twitter.com/Tr0YymhfIf — 🪴Banelly Horan Dog🪴 (@BanellyHoran) August 31, 2022

La publicación de Tomlinson presenta dos imágenes: la primera es una foto en tonos rojos con el rostro del cantante mirando a la cámara con una camisa a cuadros, con el letrero de “Faith In the Future” que se muestra en letras rojas a la derecha.

La segunda revela los nombres de los 14 temas del disco:

The Greatest

Written All Over Your Face

Bigger Than Me

Lucky Again

Face the Music

Chicago

Common people

Out of my system

Angeles fly

Saturdays

Silver tongues

She is beauty we are world class

All this time

That’s the way love goes

Louis Tomlinson. (Foto: Twitter.)