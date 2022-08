¿Quién es Trevor Rees – Jones? El único sobreviviente del accidente en el que murió Diana de Gales

Ya casi se cumplen 25 años de aquel accidente que acabó con la vida de Diana de Gales, una muerte que el mundo entero lamentó y que hasta la fecha sigue siendo un misterio. En este accidente de tránsito uno solo fue el sobreviviente, su nombre es Trevor Rees – Jones, el guarda espalda de familia Al Flayed en ese momento.

Con tan solo 29 años, Trevor vivió uno de los escenarios más terribles que marcó un antes y un después en su vida, porque aunque logró salvarse, aún tiene secuelas de ese 31 de agosto de 1997.

Luego de ser auxiliado, inmediatamente el ex guarda espalda fue trasladado a un hospital parasino de la Pitié – Salpétrière en Francia, donde fue sometido a una cirugía facial y también se le trató otras lesiones de accidente, lo que implicó 10 horas aproximadamente de Anestesia. Tras 10 días en coma, el joven continuó en el recinto de salud para seguir con su recuperación.

Asimismo, al salir del hospital Trevor no pudo dar declaración con respecto al accidente, pues no logró recordar nada del mismo, según la explicación de los médicos, esto se debe a un tipo de amnesia que se desarrolla luego de un trauma causado, lo que puede durar un tiempo o toda la vida.

Con el pasar del tiempo el afectado decidió declarar lo ocurrido, indicando que su memoria ya estaba regresando, no obstante, lo único que logró decir fue: “El Mercedes era seguido por dos coches y una moto; tras el choque, Diana pronunció el nombre de Dodi”, según lo declarado por el diario británico ‘The Mirror.

Su vida luego del accidente

Al recuperarse de sus lesiones y con el pasar del tiempo, Trevor publicó un libro con la ayuda de la ‘Escritora Fantasma’, Moira Jhonston, el mismo lleva el título de ‘Bodyguard’s Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor’ (La historia del guardaespaldas: Diana, el accidente y el único superviviente) publicado en el año 2000.

Acá relata sus experiencias a partir de lo que relativamente recuerda de ese momento, además de agregar las acusaciones de Al – Flayed en las que dice que Trevor no realizó su trabajo como debía y también sobre las diversas teorías que se plantearon en la época.

Trevor Rees – Jones en la actualidad

Con 54 años de edad, Trevor ha buscado llevar una vida alejada de los medios, y según dijo una fuente cercana al diario The Sun, “Su vida es tranquila y sin sobresaltos. Desde luego no busca publicidad ni habla mucho sobre ello”.

Asimismo, se tiene que Rees – Jones construyó una nueva vida junto a su nueva esposa Ann Scott, y en la actualidad viven en una casa de 500 mil libras con sus dos hijos y su perro, además de trabajar como jefe global de seguridad de AstraZeneca una firma farmacéutica conocida por desarrollar la vacuna del Covid-19.