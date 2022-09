Tras el polémico beso entre Bad Bunny y uno de sus bailarines, muchos de sus seguidores han salido en defensa, mientras que otros lo han criticado, sin embargo, estos no fueron los comentarios que sorprendieron a todos, y es que Alicia Machado también se tomó un momento para opinar con respecto a esto.

“Que nada, que también le gustan los Robertos, los Carlos, los Eduardos, los Josés! Fresa y chocolate. ¡Así es la cosa!”, escribió en un comentario de Instagram acompañado de emojis de risa y uno de chocolate.

Alicia Machado comenta sobre el beso de Bad Bunny y uno de sus bailarines Captura de Instagram

Luego de esto, se dio a conocer una entrevista realizada por el programa ‘La Mesa Caliente’, en donde aprovecharon para preguntarle qué la conllevó a realizar ese comentario, a lo que Machado respondió que muchas veces se trata de publicidad.

“Primero creo que eso de besarse en el escenario ya es un ardid publicitario”, dijo e invitó a los manager a cambiar de temática, “Managers por favor, ya es un ardid publicitario muy gastado, que los jóvenes no se la creen y que ya estuvo”, expresó.

Por otro lado, también confesó que muchas veces a través de estos artistas es que se hace ver la personalidad de sus propios hijos, pues a veces estos solo muestran un reflejo de los jóvenes actuales.

“Segundo, ya estamos en el 2022, yo tengo una hija adolescente yo pienso que no entender a Bad Bunny o no seguirlo, es no entender a nuestros adolescentes o sea que la sociedad tiene que entender a Bad Bunny porque él representa a nuestra juventud”, indicó durante el programa.

Asimismo, agregó que no buscaba criticar el hecho ya que en el momento la sociedad es muy cambiante y eso se ha convertido en algo normal para todos. “Cómo está el mundo bueno, mira todos contra todos, me gusta la vainilla, me gusta el ron con pasas, me entiendes… ¿Por qué lo hizo? Porque le gustó, porque el manager se lo aconsejó, porque la juventud está así, un día le gusta una cosa, otro día otra y ya está”, aseguró.