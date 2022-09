Anuel AA confiesa quien es el ‘Rey del Reggaetón’ tras retiro de Daddy Yankee

Desde hace unos meses Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios, lo que puso muy emotivos tanto a su público como a sus colegas quienes aseguran que es muy difícil de ser reemplazado.

Sin duda alguna desde el inicio de su carrera, el ‘Big Boss’ marcó un antes y un después de este género urbano que en la actualidad es uno de los más escuchados, un artista que sirvió de inspiración para que muchos se decidieran a salir adelante en sus sueños.

Tal es el caso de Anuel AA, quien en una reciente entrevista aseguró que, Daddy Yakee “es el mejor de todos los tiempos”, por lo que nadie podrá superar lo que él ha logrado hasta la fecha.

“Ahora mismo yo no creo que nadie vaya a superar lo que él hizo, sino que cada uno está tratando de marcar su propia carrera, su propio logro y su propio legado”, explicó.

Asegurando también que él fue uno de esos niños que creció viendo al intérprete de ‘La Gasolina’ en los escenarios.

“Yo había crecido viéndolo y haber logrado, lo que he logrado, en lo que me convertí y poder trabajar con él, esa ha sido una de las cosas más cabr*n*s que te puedo decir que me ha pasado en la vida. Desde mi experiencia, yo lo vi desde pequeño sabes y yo vi a Yankee una vez y el me trato con una humildad igual que me trata ya siendo famoso y hasta el sol de hoy, desde que lo conocí me ha gustado y me sigue gustando y sigo aprendiendo de él”, reveló el ex de Karol G.

“Cuando Daddy Yankee se retire, yo me voy a sentar en su trono”

Por otro lado, algunos usuarios recordaron el momento en el que Anuel AA afirmó que él sería el que iba a sustituir a Daddy Yankee al momento de su retiro, “Cuando Daddy Yankee se retire, yo me voy a sentar en su trono” y al mismo tiempo aseguró que “El mejor de la vieja escuela es Yankee, el mejor de la nueva escuela soy yo”