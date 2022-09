Días atrás, la cantante y actriz mexicana de 27 años de edad, Danna Paola, estrenó el video musical para el sencillo ‘XT4S1S’, con el cual, marca una nueva era en la carrera musical de la cantautora. Tras el lanzamiento, varias personalidades del mundo del entretenimiento, felicitaron a Danna Paola, incluidos uno de sus exnovios.

Danna Paola presenta la era de ‘XT4S1S’. / Foto: Andrea Rojas

Y se trató de Eleazar Gómez, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando fue abordado por la prensa, quienes no pudieron evitar cuestionarlo por su exnovia, la intérprete de ‘Mundo de Caramelo’, con quien compartió pantalla en la telenovela ‘Atrévete a soñar’ en 2009.

Eleazar Gómez revela que es fan de Danna Paola. / Foto: Instagram

El actor comentó que acababa de llegar de unas vacaciones con su familia y agregó que ha recibido varias propuestas para protagonizar unos programas y reality shows pero prefiere concentrarse en su próximo material discográfico porque últimamente se ha dedicado a componer.

Eleazar Gómez revela que es fan de Danna Paola. / Foto: Instagram

Eleazar Gómez revela que es fan de Danna Paola y habla acerca de su delgadez

Asimismo, la prensa lo cuestionó acerca del nuevo sencillo de Danna Paola, ‘XT4S1S’ y comentó que no ha tenido la oportunidad de escucharlo pero prometió hacerlo, a la par, le preguntaron acerca de la delgadez de la cantante y lo que respondió, “No tengo ni idea, no es por ser grosero, soy un gran admirador de ella, pero no tengo nada que decir acerca de su delgadez, en general no tengo nada que decir de eso”, dijo el actor y agregó que en sus planes no se encuentra abrir una cuenta de OnlyFans.

