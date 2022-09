La consolidada pareja Chela y Álex Lora revelan que se divorciaron en una ocasión

Álex Lora, fundador del emblemático grupo de rock mexicano El Tri, se casó con Chela Lora luego de fugarse, y 50 años después aún siguen juntos, no obstante, ellos tuvieron se divorciarse.

Ambos se conocieron cuando Chela Lora le realizó una entrevista telefónica a Álex, cuando formaba parte del grupo Three Souls in my Mind. Pero en persona se conocieron en el festival de Ávandaro.

Fueron novios por nueve años hasta que se casaron oficialmente el 25 de julio de 1980, aunque antes de eso se tuvieron que divorciar.

¿Por qué se divorciaron Álex y Chela Lora para luego volver a casarse?

De acuerdo a lo que contó la pareja en el programa “Montse & Joe” la primera vez que se casaron lo hicieron a escondidas. Todo pasó mientras hablaban y repentinamente el cantante le propuso matrimonio.

“Me lo dijo tantas veces que yo dije: ‘bueno le tomo la palabra y va manejando y agarró camino como para Querétaro”, expresó la representante de El Tri, pero antes de eso le avisó a su madre.

“Yo le dije: ‘oye no, yo le tengo que avisar a mi mamá, si nos vamos como quieras, pero le tengo que avisar a mi mamá’”, expresó. Su mamá los convenció para que hablaran con su padre, pero ambos fueron regañados.

Entonces, cuando Chela Lora salió a despedir a su novio, este la convenció de que se fugaran y se casaran en Tequisquiapan. Al volver con sus familias, sus padres les dijeron que se tenían que divorciarse para luego volverse a casar en la Ciudad de México.

Así que ambos regresaron a Tequisquiapan para concretar su divorcio. Pero después se volvieron a casar por el civil y por la iglesia.

“¿Cómo nos íbamos a volver casar? Fuimos a divorciarnos para otra vez matrimoniarnos por la ley acá y por la iglesia” compartió el roquero en el programa de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

A pesar de llevar juntos más de 50 años juntos y de haber atravesado por situaciones difíciles, ambos afirman que todavía se siguen amando.