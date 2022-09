Hermana de Rey Grupero afirma haber sido víctima de abuso

“¿Por qué no dices que violas?, ¿Por qué no dices que violas?, ¿Por qué no te atreves a decir que violas y que tu papa es un violador?”, así inicia el video publicado por Rey Grupero en donde se escucha la voz en off de su hermana Luicciana Ordaz Balderas, denunciando públicamente que ha sido víctima de abuso sexual por parte de familiares cercanos.

“Hola soy Luicciana Ordaz Balderas víctima de abuso sexual y aún estoy con vida. Mis agresores desafortunadamente son mis familiares, mi primo de nombre Juan Javier Cruz Balderas y mi tío de nombre Juan Javier Cruz Coello… Todo comenzó cuando mi hermano se enteró y los enfrentó”, dice la chica que resalta que ya denunció ante las autoridades pertinentes.

“Desde que los denuncié, llevo más de 6 meses soportando acoso y burlas de estos sujetos, he asegurado mis puertas con infinidad de chapas de seguridad por miedo a que un día entren, llene todo mi edificio de cámaras de seguridad y hace poco que él vino a cortar mis cámaras”, describe en el video en el que se observa al sujeto con varios hombres dentro del recinto mientras miran las cámaras de seguridad.

Asimismo, Lucciana continúa diciendo que el agresor también mete a más personas en su departamento para intimidarla. “No puedo salir de casa, chequeen cuanto tiempo se queda viendo a mi cámara, y ese mismo acto lo hace cualquier persona que él envía, imagínense que cualquier persona tiene acceso a mi hogar y que en cualquier momento me pueden hacer daño, siempre hay gente afuera y adentro para vigilarme”, explica.

De esta manera, la hermana de Rey Grupero asegura que ha acudido a la policía varias veces, sin embargo estos no hay hecho nada a pesar de tener expediente abierto.

“Me tienen amenazada de muerte, y tengo más de 6 meses pidiéndole ayuda a las autoridades y no han hecho nada, mi carpeta de investigación desde hace meses ya está lista, no he faltado a un solo examen psicológico, ya están las pruebas, ya están las fotos, ya están las actas”, declara en el video de Instagram, en donde también pide ayuda a los más de 300 mil seguidores de su hermano a que compartan el video y para las autoridades puedan apoyarla.

“Cuando una mujer muere se hace todo un escándalo, pero cuando una persona viva está pidiendo ayuda, ustedes nunca hacen nada. Vivo con miedo, por favor ayúdame a compartir mi video para que las autoridades puedan evaluar mi caso”, dice mientras que finaliza con la frase “Ni una más”.