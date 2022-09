J. K. Rowling publica libro donde protagonista es asesinada por ser transfóbica

La imagen de J. K. Rowling, autora que saltó a la fama gracias a la saga literaria de Harry Potter, se ha visto dañada en los últimos debido por los comentarios transfóbicos que ha compartido en sus redes sociales.

Cada vez que la escritora defendía sus “ideales”, se hundía cada vez más, por lo que recibió mucho hate en internet e incluso Warner Bros decidió apartar su imagen del mundo cinematográfico que creó basados en su obra.

Pero tras unos meses de mantenerse en un perfil bajo, el próximo libro que publicará tratará de un tema donde ella puede verse un poco identificada, ya que la protagonista es una artista que fue acusada de ser transfóbica y asesinada por ello.

J. K. Rowling sostiene que el libro no se encuentra basado en sus experiencias

La autora aseguró que pese haber recibido cientos de amenazas de muerte, este nuevo libro no se encuentra basado en ninguna experiencia personal.

“Debo dejar esto muy en claro, después de todo lo que ha sucedido en el último par de años, que no se trata de una representación”, declaró la autora en una entrevista que concedió hace poco en Virgin Radio.

Asimismo, J. K. Rowling explicó lo siguiente: “Escribí el libro antes de que me ocurrieran ciertas cosas en internet. Le dije a mi marido: ‘Creo que todo el mundo va a ver esto como una respuesta a lo que me pasó’. Pero honestamente, no es así. El primer borrador del libro estaba terminado en el momento en el que ocurrieron ciertas cosas”.

El libro en cuestión se llama “The Ink Black Heart”, y es el sexto libro de la saga policiaca que publica con el seudónimo de Robert Galbrait. Ahí contará la historia de Edie Ledwell, una dibujante que es apuñalada luego de que sus fanáticos tacharan su trabajo de transfóbico.