Molotov entre la libertad de expresión, la censura y la generación de ‘cristal’

Molotov ha ido contra corriente desde el inicio de su carrera musical, sobre todo contra de la censura y la crítica a sus contenidos audiovisuales. Hace un año, la banda se sorprendió con la polémica que generó -nuevamente- la portada de su disco ¿Dónde jugarán las niñas? que salió en 1997.

“No vamos a cambiar nada, porque es nuestra historia, así está hecho y a quien le gusta qué chingón, y la gente que no, también se le agradece, porque pensamos que ni nos conocían, y ahora ya nos conocen. No nos genera ninguna preocupación, porque la historia de la banda está hecha en los discos y no van a dejar de existir. Hay otras cosas más importantes para hacerla de pedo”, señaló Paco Ayala, durante una entrevista pasada con Publimetro.

Ahora, Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala, Randy Ebright generaron un nuevo debate en redes sociales tras su pasada visita a España, donde rechazan las críticas al tema Puto, el cual generó controversia en la comunidad LGTBI, pero la banda señala que es un himno en México.

Durante la charla con la agencia informativa, el baterista aseguró que el tema no era ofensivo, sino un himno para la diversidad sexual.

“No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido”, dijo Randy Ebright en una entrevista concedida a Europa Press.

Ante eso el integrante de RBD, Christian Chávez manifestó su opinión, al comentar que la canción Puto era violenta y era motivo de burla para la comunidad gay.

Molotov contra la censura

Para la agrupación mexicana prepara su nuevo álbum, que tendrá su manera de reflejar la realidad en todos los ámbitos. Las polémicas son parte de la historia de Molotov, pero han manifestado que los señalamientos hacia su música carece de fundamentos y la censura de las redes sociales es peor que la política.

