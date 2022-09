El cantante de regional mexicano de 23 años de edad, Christian Nodal, que saltó a la fama gracias a su álbum debut ‘Me Dejé Llevar’, nuevamente se encuentra en medio de la polémica, debido a que, mediante una transmisión en vivo, despotricó en contra de su padres y hermanos.

“Ni un pin*he celular”, Christian Nodal ataca su familia porque nunca le regalaron nada. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images for LARAS)

En el livestream que realizó en su cuenta oficial de Twitch, el intérprete de Botella tras Botella, expresó todo el rencor que le tiene a sus familiares y que año con año ha guardado hasta este momento y señaló que existe una preferencia hacia sus hermanos.

“Ni un pin*he celular”, Christian Nodal ataca su familia porque nunca le regalaron nada. / Foto: Getty Images (Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images)

“Ni un pin*he celular”, Christian Nodal ataca su familia porque nunca le regalaron nada

Christian Nodal se encontraba fumando y en la transmisión en vivo junto a su amigo, dijo lo siguiente, “Mi carro de los sueños era un Jeep, ¿A quién crees que le regalaron el pin*he Jeep a sus 15 años?, ¡A mi hermana!, a mí nunca me regalaron ni un pin*he celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, expresó el cantautor.

“A estos les regalan todo, a Amely le regalan todo y aún hasta el día de hoy, les regalan todo, a mí no me regalan nada, carnal, nada. Yo también soy el mayor y sí está cule*o. Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pin*he detalle de ‘Ay, mijo, te quiero’, algo simbólico.Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, por eso me agüito”, dijo Nodal con tristeza.

“Ni un pin*he celular”, Christian Nodal ataca su familia porque nunca le regalaron nada. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: