Llega ‘El Mantequilla’ una serie policial protagonizada por Alberto Guerra

“El Mantequilla” cuenta la historia de Emiliano Escamilla (Alberto Guerra) quien, motivado por vengar una vieja injusticia, usará sus habilidades para el disfraz y la estafa, con el objetivo de recuperar los tesoros que hasta ahora se creían perdidos de ‘El Mantequilla’, el estafador más célebre de México.

Star+ presenta ‘El Mantequilla’, una serie policial protagonizada por Alberto Guerra, cargada de humor negro, acción y drama. / Foto: Cortesía

Para lograrlo, Emiliano asumirá distintas identidades de acuerdo a las necesidades del momento, valiéndose de atuendos, acentos y actitudes variadas para lograr su cometido y al mismo tiempo escapar de las garras de una novata detective de policía y un hambriento reportero, dispuestos a desenmascarar su plan a cualquier precio.

Elenco de ‘El Mantequilla’

La nueva producción que llegará a la plataforma de Star+ en 2023 está protagonizada por Alberto Guerra (Emiliano Escamilla), Mayra Batalla (Elena Robles), Rafael Sánchez Navarro (General Cuauhtémoc Robles), Iván Aragón (Pablo Garduño), Eligio Meléndez (Beto Benavídez), Alejandro Calva (Botello) y Rafael Almanza (General Robles).

Publimetro tuvo la oportunidad de visitar el set de grabación donde el showrunner y productor de la mitad de la serie (cuatro capítulos), Felipe Martínez Amador reveló detalles exclusivos de la nueva serie, “En la serie tenemos varios protagonistas Emiliano, Elena y Pablo, quien cuenta sobre los robos de ‘El Mantequilla’, los tres buscan la aprobación de sus papás, es una historia profunda pero metida en esto de robos y estafas, cada capítulo cambia el personaje y el universo que hace el protagonista”. Asimismo, Amador, mencionó que en México existió un hombre, El Charrito Negro, que robaba bancos y con eso el dinero grababa sus propios discos y él fue la inspiración para el papá de Emiliano Escamilla que es el protagonista.

Eligio Meléndez quien le da vida a Beto Benavídez recalcó que su personaje representa, encarna y muestra lo que ha sido la burocracia a través de los años, “Beto es un policía que vive en la burocracia, forma parte como del mobiliario porque no hace nada, se dedica a estar presente para hacer tiempo y poder obtener una jubilación hasta que llega Elena Robles y lo obliga a trabajar y él se cree que sí puede trabajar, ella lo impulsa a ser mejor. La lección que deja ‘El Mantequilla’ es ser empáticos y que la gente haga su trabajo bien”.

Alejandro Calva quien interpreta a Botello compartió lo que más le gustó de integrarse al elenco de esta serie, “Lo que me gustó es que no es una historia común, no es un melodrama o historia de amor, es una historia arriesgada de época, es emocionante y vas descubriendo cada capa, capítulo a capítulo”.

El personaje del General Cuauhtémoc Robles correrá a cargo del actor Rafael Sánchez Navarro relató que la serie tendrá suspenso, “Lo que más me ha gustado es el proyecto, desde los ensayos, los dos directores, el reparteo, hay gente muy preparada, es un excelente libreto, y estamos viviendo en la era de las plataformas y ser invitado por Disney y sabiendo lo que esto implica, yo le doy mucha importancia”.

Por el lado de Elena Robles interpretado por la actriz Mayra Batalla , es la primera mujer detective en 1983 y su héroe es su padre (Cuauhtémoc Robles) y todo el tiempo busca el reconocimiento, “Ella busca que los hombres le den su lugar como detective y eventualmente le dan un caso que nadie quería pero termina convirtiéndose en el más importante de la división. La historia es muy interesante, cada personaje tiene una historia y hace que te enganches con ellos. Investigué mucho para el personaje porque no quería caer en el cliché de las cosas inclusivas, me clavé en ser una mujer líder cuando no tienes un referente”.

Por último, el actor Alberto Guerra quien le dará vida Emiliano Escamilla, mencionó que su papel es el hijo de dos estafadores, quien nació para también ser un estafador, “Hubo una traición entre su madre y padre y al final la que terminó pagando fue su madre, por lo tanto, él quiere buscar venganza y encontrar el botín que se robaron ellos dos pero el gobierno se los quitó a través de la corrupción y por medio de estos personajes que se crea, pretende lograr sus objetivos”.

Alberto Guerra señaló que el guión nunca cae en lo común, y le gusta mucho la relación que mantiene con Mayra Batalla porque él es el maloso y ella lo está buscando, asimismo, agregó que se muestra cada detalle y eso ilumina la serie ‘El Mantequilla’.

Ve un adelanto de ‘El Mantequilla’ una serie original de Star+: