El Festival Internacional de Cine de Venecia año con año, se consagra como uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo y de acuerdo con varios medios, la 79ª edición promete predecir algunos de los candidatos a los Premios Óscar de este año.

Brendan Fraser en lágrimas ante ovación por el filme 'The Whale'.

Entre las cintas que se estrenarán en el festival antes mencionado, podemos encontrar a Bardo, Blonde, Don’t Worry Darling, Bones And All, The Banshees of Inisherin y The Whale con Brendan Fraser como protagonista.

El drama ‘The Whale’, dirigido por Darren Aronofsky, escrito por Samuel D. Hunter y protagonizado por Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins fue estrenado el pasado cuatro de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Samuel D. Hunter, Sadie Sink, Darren Aronofsky, Hong Chau y Brendan Fraser.

Brendan Fraser en lágrimas ante ovación de seis minutos por el filme ‘The Whale’

Después del estreno de ‘The Whale’, comenzaron a rodar los créditos y los críticos y asistentes, quienes señalan que este ha sido de los mejores trabajos de Brendan Fraser, se pusieron de pie y otorgaron una ovación de seis minutos para el actor, quien no pudo contener las lágrimas.

Darren Aronofsky, Brendan Fraser, Sadie Sink and Hong Chau receive a standing ovation at the #Venezia79 premiere of ‘The Whale’ pic.twitter.com/A6tQPUqMfc — Film Updates (@FilmUpdates) September 4, 2022

¿De qué trata ‘The Whale’ o ‘La Ballena’?

El clip fue compartido en redes sociales y rápidamente se viralizó, por lo que se comenzó a señalar que fácilmente Fraser podría llevarse un Premio Óscar a casa el próximo año. “The Whale” narra la historia de Charlie (Brendan Fraser), un profesor de inglés que vive con obesidad extrema y lidia con varias adversidades mientras intenta recuperar la relación con su hija Ellie (Sadie Sink) mientras busca la redención.

