¿Sí se la llevó? Denuncian a supuesta empleada de robarse la nómina e irse a Bélgica

Las redes sociales se utilizan cada vez más para compartir una inconformidad o denuncia en contra de algún grupo o persona que haya hecho un mal en contra de la sociedad. Tal como lo realizó Villa, quien denunció a una joven de robar todo el dinero de una empresa.

“Por la mañana recibimos la noticia de que la encargada de RH de la empresa se fugó con la nómina, argumentó que había problemas con el banco, pero en realidad se fue a Bélgica con la nómina de los empleados. Tengan cuidado.”, escribió el hombre.

Además compartió una imagen en la que se visualiza una conversación en la que la mujer explicó que: “Hoy ya no me voy a presentar a la oficina. Decidí irme de viaje y estoy en Bélgica. Espero pronto encuentre mi reemplazo”. Después de esto, la persona le preguntó sobre su viaje y le informó que no había depositado la nómina.

La “denuncia” se viralizó en redes sociales, misma donde cuenta con cientos de reacciones y comentarios; algunos de los mensajes que se pueden colocar son: “Y por qué lo estás mostrando tu? Eres el dueño de la empresa? Sus controles internos están mal. Mejor contraten a unos auditores para que les corrijan sus errores”.

Lo que realmente sucedió es que el joven realizó una broma a una de sus amigas y decidió inventar una historia que se viralizó en redes sociales: “Seguro la (joven) anda mandando foto a sus conocidos de que está en su oficina y un “No wey, cómo voy a estar en Bélgica?!”.”, publicó Villa.

