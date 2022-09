Lucero y otros famosos consuelan a Carlos Rivera por la muerte de su papá

El pasado 27 de agosto, Carlos Rivera anunció la partida de su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, quien llevaba años luchando contra la enfermedad de Parkinson

El domingo 4 de septiembre, a una semana de la partida de su papá, a Carlos Rivera le tocó ofrecer su primer concierto en ausencia de su amado padre.

“Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hacía todo lo posible por no perderse ninguno y la última llamada que tuve con él, fue que quería venir a mi palenque en Zacatecas. Hoy estoy aquí, pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él”, escribió Rivera, al compartir un video junto a su padre poco antes de uno de sus conciertos.

Con la canción de fondo “Si te vas”, el cantautor cuya fama comenzó tras su participación en el reality show La Academia, de TV Azteca, Rivera quiso compartir con sus seguidores los sentimientos que le ha provocado la partida de don José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez.

“Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi último concierto en México estuvo conmigo. Este recuerdo es antes de mi presentación en Viña Del Mar, donde siempre soñó con verme y ahí estuvo para verme ganar las gaviotas de plata y de oro. Hoy todos mis logros van para él y por él. Hasta el cielo Papito. Y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando mucho poder hacerlo sin ti”.

Las condolencias de Lucero y otros famosos

Devastado, Carlos asegura que su papá era su más ferviente seguidor y lo apoyó desde el principio.

Ha recibido cientos de mensajes de sus seguidores, así como de colegas del medio.

Entre las condolencias que ha recibido está la de Lucero, quien le dedicó unas sentidas palabras para expresarle su pésame por la pérdida de su papá: “Toda la luz para dos seres de luz”, expresó Lucero.

“Siempre contigo”, le escribió su amiga Andrea Legarreta. “Querido Carlos, sintiéndolo mucho, fui testigo del orgullo que sentía por ti. Te mando un fuerte abrazo”, le escribió el cantautor colombiano, Carlos Vives.

Jamás se está preparado para la despedida

En el primer mensaje que Rivera publicó sobre el deceso de su papá puede sentirse claramente su dolor.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció”, escribió en su cuenta en Instagram.

“Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María”.

“Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte. Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome “mi niño”, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”, indicó Carlos en un conmovedor mensaje que refleja el amor por su familia. Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma.