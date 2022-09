Marta Guzmán se despoja de su peluca en un programa en vivo

Durante la transmisión en vivo del programa “Chismorreo”, Marta Guzmán se despojó de su peluca, ya que se estaba empezando a sentir muy incomodaba con ella.

Recordemos que la conductora perdió su cabello consecuencia del tratamiento contra el cáncer de mamá. A finales del año pasado, Marta Guzmán anunció que le habían detectado cáncer y el pasado junio confirmó que ya la había vencido.

Sin embargo, como bien sabemos el tratamiento contra el cáncer es fuerte y deja secuelas en el cuerpo que tardan en recuperarse, una de estas secuelas es la pérdida de cabello, algo que afecta en gran parte la autoestima de muchas mujeres.

Marta Guzmán asegura que la pérdida de cabello no tiene que causar inseguridad en las mujeres

El fuerte mensaje que Marta Guzmán envió con ese acto fue el de aceptar su nueva apariencia producto de su batalla para sobrevivir una enfermedad sumamente fuerte.

“Estoy a punto de quitarme esto, tengo calor, me estoy asando, tengo bochorno”, dijo al empezar a quitarse la peluca y añadió, “Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor”.

“De repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: ‘¿Esa de ahí soy yo?’, me costó trabajo y no es que le debe de dar pena a nadie, porque no es algo que buscaras”, compartió Marta Guzmán con respecto a la impresión que le dio verse sin su cabellera.

La conductora asegura que las actividades cotidianas las suele realizar sin su peluca, por lo que muchos allegados y compañeros de trabajo ya la han visto sin ella, pero creyó importante que el público también la viera de esa manera.

“Es parte del show, así llego, mis compañeros ya me habían visto así. Es un accesorio, ahora sí pienso que el pelo es un accesorio, pero, así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar. Me siento cómoda, me siento muy apapachada aquí y como me siento en mi casa, así me siento cómoda”, dijo la presentadora, quién después recibió halagos y palabras de apoyo de los conductores del “Chismorreo”.