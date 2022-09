¿Un abuso? Pareja recibe propuesta par ser “padrinos de útiles escolares”

Al momento de iniciar un ciclo escolar el gasto en útiles escolares es un problema para miles de padres. Por eso, una “amiga” decidió crear la tradición de contar con “padrinos de útiles escolares” . La mujer contactó a una vieja conocida para que le ayudara a pagar el material escolar de uno de sus tres hijos.

Liliana De La Cruz es una joven que utilizó su cuenta personal de Facebook para contar cómo fue que la contactaron dos madres de familia: “Pregunta seria ¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso”, escribió la mujer.

Pregunta seria ¿Hay padrinos de útiles escolares ? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de...

Después de recibir una infinidad de mensajes que le aseguraban que eso no existía y que los útiles escolares debían ser cubiertos por los padres, Liliana obtuvo la respuesta de una de sus “amigas”: “Ya vi que andas preguntando que si existen los padrinos de útiles y déjame decirte que yo lo hice con buena intención y como tú no tienes hijos dije ‘Sí va a poder’, pero ya veo que solo te burlas”.

La madre de familia le pidió que que no le hablara porque “No quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y no pongas mi nombre”. La “madrina de útiles” le intentó explicar que solo quería saber si eso existía.

Estos días han estado extraños primero con lo de las hijas de los señores chingones y ahora esto, que tiene que ver que...

La publicación logró conseguir más de tres mil reacciones y seis mil compartidas. Miles de usuarios se dividieron: unos afirmaban que estaba bien no dar útiles porque eso era obligación de los padres. Sin embargo, otros se colocaron en la postura de la madre y pidieron una forma para contactarla y brindarle apoyo.

Liliana contó que: “Siempre andamos de mitoteros en todo. Así que les dejo algo que hasta me bloqueo pero bueno... Cuídense los quiero y no se dejen estafar”. Algunos de los mensajes que se pueden leer son: “Gente floja que no quiere trabajar y pagar los útiles por cuenta propia que buscan a un descuidado para caer en el juego”.

