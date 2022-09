Green Day: La verdadera historia detrás de la letra de ‘Wake Me Up When September Ends’

Una de las bandas de Rock más populares a inicios de los 2000′s fue sin duda Green Day, quienes con sus álbumes y canciones siempre hacían algún tipo de llamado a la sociedad como por ejemplo ‘American Idiot’, estrenado en el 2004, el cual se encontraba ligado profundamente al acontecer político estadounidense en ese momento.

Sin embargo, una de las más resaltantes de ese momento fue ‘Wake me up When September Ends’, la cual en la época tan solo parecía un homenaje a todos los fallecidos el 11 de septiembre de 2001, pero esta historia más mucho más allá y es un poco más personal de lo que realmente parecía.

Y es que, para el vocalista de la banda, Billie Joe Armstrong hubo un acontecimiento en 1982, que lo marcó de por vida, pues su padre Andrew Armstrong fue diagnosticado con cáncer de esófago en julio de ese año y fallece en septiembre del mismo año. Con tan solo 10 años de edad, Billie no pudo soportar ese momento en el funeral, por lo que salió corriendo a su habitación cerrándola con llave, aunque su madre fue detrás de él, no pudo detener la puerta e insistiendo le pide abrirla, pero solo recibió una respuesta por parte del pequeño “Wake Me Up When September Ends (Despiértame cuando septiembre termine)”.

Frase que nunca esperó que al pasar de los años se convirtiera en el título de una de las canciones más populares de todos los tiempos, la misma que los internautas no tardan en recordar una vez que inicia el mes número 9 del año.

De esta manera, Billie Joe aseguró durante una de sus presentaciones en el Show de Howard Stern que esta frase siempre se quedó con él recordando ese doloroso momento cada año cuando septiembre llega.

“Creo que es algo que simplemente se quedó conmigo; el mes de septiembre es ese aniversario que siempre es, no sé, una especie de fastidio. Pero es extraño. Cuando suceden cosas así cuando eres tan joven, es casi como si la vida comenzara en el año cero, o algo así”.

Acá el video original