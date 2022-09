Kim Kardashian ‘sacude’ internet con estas fotografías y así reaccionan sus fans

Para nadie es un secreto la vida de Kim Kardashian, quien forma parte de una de las familias más mediáticas de la industria del entretenimiento y cada cosa que hace se vuelve tendencia. La modelo y empresaria estadounidense es la portada de septiembre de Interview Magazine y da una entrevista que se adentra en la parte humana de la socialité; además, una de las mujeres más famosas del mundo muestra qué hay detrás del Sueño Americano.

Las primera reacciones de sus seguidores fue mencionar que no se parecía en nada a Kim Kardashian, con ese look de rubia. Empoderada, sexy, independiente y muy estadounidense así aparece en las páginas de la revista.

“Esto no se parece en nada a Kim”, “Ni siquiera la reconocí hasta que leí el pie de foto”, “Las cejas me sacudieron”, “Kim para presidente en 2024″, “Ken Kardashian”, “Kim, ¿adónde fuiste? no se parece a ti”, “Pensé que era una trans por un minuto. No la reconocí”, señalaron algunos internautas antes las imágenes que se publicaron.

El editor de la publicación, Mel Ottenberg, fue el encargado de platicar con una de las integrantes del clan Kardashian, quien mostró sus diferentes facetas a lo largo de la entrevista.

Ante la pregunta de que si las rubias se divierten más, ella respondió, “creo que las rubias se divierten más. Simplemente me siento diferente. Confío en mí misma en el sentido de que sé lo que se ve bien y sé lo que me hace sentir realmente incómoda. Pero, de vez en cuando, alguien dirá: ‘Confía en mí. Esto luce bien’. A veces lo hace, ya veces no, y solo tienes que seguir adelante. No es tan grave. Me importa mucho, pero tampoco puedo dejar que me consuma. A veces hay malos ángulos, mala iluminación. No puedes controlarlo todo”.

Kim tocó el tema de la fama, “siempre pregunta por qué soy famosa, y yo digo: ‘Bueno, tenemos un programa de televisión’. Pero el hecho de que no estemos cantando, bailando y actuando en el programa no significa que la fama no haya venido de eso. Pero luego, escribiría eso como un hashtag, no está mal para una chica sin talento, porque la gente solía decir: ‘Bueno, ¿qué haces? ¿Cuál es tu talento? Y yo estoy como, ‘No sabía que necesitaba uno. Quiero decir, puedo darte un millón de malditos talentos. Puedo cocinar bien, usar mis dedos de los pies para cualquier cosa. Podría contarte la cosa más rara del planeta. Pero creo que mi talento es el marketing y el negocio detrás de vender productos y saber lo que quiere el cliente y hacerlo sentir alcanzable, pero también un poco inalcanzable al mismo tiempo”.

Kim Kardashian y su sueño americano. (Foto: Nadia Lee Cohen.)

Kim Kardashian ajena a las críticas

La empresaria, de 41 años, reveló que no le importa lo que la gente piense de ella.

“Realmente no me importa lo que la gente piense o diga de mí. Quiero decir, modelo, eso es gracioso. Pero, solo diría más del lado comercial, porque eso es todo lo que realmente me importa. Ojalá algún día pueda decir abogada y madre. Creo que esos son mis roles más importantes, pero realmente no miro mi página de Wikipedia, así que realmente no me importa”.

Kim Kardahian tocó varios temas como su podcast The System, además de su familia, los éxitos y algunos momentos difíciles en familia. La entrevista completa aquí.

Kim Kardashian aparece en portada de revista. (Foto: Nadia Lee Cohen.)