7 de septiembre, la historia de amor detrás de la canción de Mecano

Uno de los grandes éxitos de Mecano es la canción 7 de septiembre, tema que se vuelve tendencia cada vez que llega esta fecha.

Pero las estrofas de este tema, van más allá de una simple fecha. Tiene una historia de amor y desamor detrás, la cual fue muy bien contada en la voz de Ana Torroja.

7 de septiembre fue escrita por Nacho Cano, quien formó parte de Mecano, la mente maestra detrás de la exitosa agrupación. La letra retrata la nostalgia que hay detrás de una ruptura amorosa.

Y para hacerlo más representativo, el tema se estrenó un 7 de septiembre, del año 1991.

¿A quién fue dedicada el 7 de septiembre?

Como bien comentamos fue hecha por Nacho Cano, con una dedicatoria muy especial, a la escritora Coloma Fernández, quien fue su pareja por más de ocho años.

Ellos se conocieron un siete de septiembre de 1981 en un bar de Madrid, España.

La fecha fue tan representativa para ellos, que como tradición se reunían cada año en la misma fecha y el mismo lugar. Absurdamente romántico y muy especial, incluso lo hacían después de separarse.

Coloma y el 7 de septiembre

La exnovia de Cano, habló hace algunos años con la revista Vanity Fair para contar su propia versión, y lo que le hacía sentir este tema.

«Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, con un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida».

Y agregó:

«Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo», reveló Coloma Fernández.

Además dijo que los encuentros siguieron los 7 de septiembre.

«Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente siete de septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados. Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema».

