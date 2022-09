Famosos que tuvieron un romance y ya nadie recuerda

Aunque en el mundo del espectáculo todo se sabe, hay algunos artistas que mantienen su vida privada al margen, y aunque muchas veces sale a la luz, no es de extrañar que a los fans se le olviden esos momentos que al parecer no son tan significativos con el pasar de los años, pues de algún modo no generaron polémicas.

De esta manera, te mostramos algunas parejas de la farándula, que aunque fueron muy obvias, en el momento quizás no recuerdes.

Thalía y Fernando Colunga

Esta relación comenzó durante la grabación de la telenovela ‘María la del Barrio’ en la que ambos fueron protagonistas, y no fue sino en el año 2018 que salió a la luz pública, cuando ambos confesaron el romance que tenían, pues al inicio todo se dio en secreto.

Luis Miguel y Mariah Carey

Ambos cantantes iniciaron su romance en el año 1998, un amor que se dio al instante luego de que se conocieran durante sus vacaciones en Aspen. No obstante por temas profesionales y algunos conflictos que tuvieron, su relación finalizó en el año 2001. Algunos rumores decían que el cantante puertorriqueño – mexicano le fue infiel a Mariah Carey, sin embargo, la teoría nunca fue confirmada.

Christina Aguilera y Enrique Iglesias

Ambos artistas tuvieron la oportunidad de compartir escenario en varias oportunidades, además de que siempre se les veía juntos en diversos sitios de disfrute como bares y boliches. En ese momento tanto Christina Aguilera, como Enrique Iglesias estaban iniciando su carrera musical por lo que debido a su falta de tiempo, debieron terminar su relación.

CURIOSIDADES | ¿Sabías que Enrique Iglesias fue el primer español en actuar en la Super Bowl? Fue en enero del año 2000. Estos fueron los artistas que actuaron en el descanso: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique, Toni Braxton y un coro de 80 personas https://t.co/yUdldL7SZ0 pic.twitter.com/t5xcmUU8yH — Teleaudiencias (@teleaudiencias) August 22, 2021

William Levy y Jacqueline Bracamontes

Durante las grabaciones de ‘Sortilegio’, los dos protagonistas iniciaron su romance, sin embargo, así como inició, su relación también finalizó junto a la telenovela.

Alejandra Guzmán y Ricky Martín

Mucho antes de mantener una relación seria con su actual esposo Jwan Yosef, Ricky Martin también tuvo un romance con Alejandra Guzmán en los años 90′s, y aunque solo duró aproximadamente un año, la cantante dijo que había sido uno de los mejores recuerdos de ese momento.